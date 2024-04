L'infinita fine del mondo

Se state leggendo queste peraltro inutili righe, significa che l'abbiamo scampata ancora una volta. E, per certi versi, verrebbe da dire «Peccato». È vero che tutti noi ci meritiamo un mondo migliore, ma anche il mondo meriterebbe qualcosa di meglio rispetto a noi.

Comunque sia, è andata. In tanti avevano visto nella giornata di ieri, 8 aprile, collegata all'eclissi solare totale e anche incidentalmente al compleanno di Alberto Angela, la fine del pianeta. Come hanno precisato sia gli scienziati sia i complottisti: «Le eclissi sono tutte belle. Ma quella del 2024 sarà proprio la fine del mondo!».

Che poi: che senso ha mettere in piedi tutta questa sceneggiata se dopo visto che il mondo è finito non puoi neanche postare la foto?

La verità è che, da che mondo è mondo, la fine del mondo si annuncia sempre ma non succede mai. Lo dicevano già i Maya. E anche «Ultima generazione» è da generazioni che ci dice che il mondo sta per finire. E poi loro sono sempre lì a bloccare il traffico, divertendosi un mondo.

A parte il fatto che oggi come oggi nessuno di noi avrebbe tempo per la fine del mondo, l'aspetto più triste di tutta la faccenda è che se arrivasse davvero, non sarebbe nemmeno tutto questo dramma. Con tutti i problemi che abbiamo...

Forse, a dispetto del fatto che ieri #lafinedelmondo sia rimasto in tendenza sui social tutto il giorno, sarebbe meglio non dare false speranze.