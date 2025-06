L'Italia conquista Times Square con un messaggio di unità ed eccellenza nel segno del "Made in Italy"

Un'immagine potente e un messaggio di speranza hanno illuminato il cuore di New York in una calda giornata estiva di fine giugno. A Times Square, infatti, la bandiera italiana è stata srotolata ma con orgoglio accanto a quella degli Stati Uniti mentre sul megaschermo della celebre piazza appariva a caratteri cubitali la frase evocativa "we feel good together", che tradotta in italiano suonerebbe come "stiamo bene insieme". Non è un semplice slogan, ma è un chiaro richiamo ai valori fondamentali che uniscono l'Italia e gli Stati Uniti, entrambi basati sulla solida forza della fratellanza e sul fermo ideale delle istituzioni democratiche, da sempre legati da un rapporto di sincera amicizia e collaborazione.

Questa iniziativa, organizzata dall'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha goduto della presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e ha rappresentato un momento di grande visibilità per l'Italia. È stata un'ottima occasione per celebrare il legame transatlantico, ma è stato anche una grande opportunità per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ha permesso di mettere in risalto le nostre eccellenze agroalimentari in un mercato dalle straordinarie possibilità per la filiera agro-alimentare italiana. Si è svolta in occasione dell'inaugurazione del Summer Fancy Food, la più grande fiera del cibo negli Usa, che rappresenta un palcoscenico ideale per le nostre produzioni di qualità.

L'iniziativa di Times Square è un segnale inequivocabile del continuo impegno dell'Italia sulla scena internazionale. Non è solo marketing territoriale, ma è una strategia che mira a evitare potenziali "guerre commerciali" e a costruire ponti solidi e duraturi non solo tra Italia e Stati Uniti, ma in senso più ampio, tra Europa e Stati Uniti.

Permette di rafforzare i legami diplomatici, economici e culturali, dimostrando come la collaborazione e la condivisione di valori possano tradursi in opportunità concrete e reciproco beneficio. L'Italia continua a posizionarsi come attore chiave nel dialogo transatlantico, promuovendo la sua identità e le sue risorse con orgoglio e lungimiranza.