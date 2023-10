Olocausto e 11 settembre come copertine Disney: bufera social per le creazioni dell'Ia

L'intelligenza artificiale, potentissimo mezzo con cui poter creare cose meravigliose ha anche un lato subdolo e orrido, se messa nelle mani sbagliate. Da un po' di giorni alcuni utenti hanno iniziato a pubblicare nei principali social network alcune copertine di cartoni animati spacciandole per originali Disney Pixar. Gli ideatori di queste immagini hanno di fatto trasformato in copertine molto simili a quelle usate dai cartoni animati della Disney i momenti più tragici della storia recente umana: l'Olocausto, l'11 settembre, la tragedia del Bataclan, la fusione del reattore di Cernobyl e tante altre.

"'Caust", dove campeggia un orrido Hilter in versione cartone animato con dietro dei prigionieri in un campo di concentramento e "Twin", dove si possono notare due aerei a New York City pronti a scontrarsi contro quelle che dovrebbero essere le Torri Gemelle, queste sono soltanto alcune delle centinaia di copertine che stanno girando nella rete ultimamente.

Decine di milioni di views in poche ore

La maggior parte di queste foto, create grazie a un programma gratuito che sfrutta l'intelligenza artificiale - scaricabile da chiunque sul proprio smatphone -, sono state pubblicate su TikTok. Questo trend, nato casualmente da un utente pochi giorni fa negli Stati Uniti, è arrivato in Europa e anche in Italia. In poche ore il video con la copertina "'Caust" è arrivato a oltre trecentomila mi piace sull'app preferita dai giovani italiani, mentre "Twin" ha da poco superato il milione di visualizzazioni. Dopo qualche ora dalla loro pubblicazione le immagini sono iniziate a circolare anche su X (ex Twitter n.d.r.), il social network di Elon Musk, scatenando l’indignazione di molte persone.

Qualcuno pensa ancora che siano vere