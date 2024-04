L'ordine choc ai poliziotti, Mattarella che dice? e Ilaria Salis: quindi, oggi...

- Viva Andrea Agnelli che sfotte l’Inter e la sua seconda stella venti anni dopo la Juventus. Inguardabile, invece, il tweet di congratulazioni da parte della società bianconera. Se Milano vince lo scudetto, Torino rosica non si complimenta. Avete reso buonista anche il calcio: ridateci gli sfottò.

- Sappiate che a Maglie è stato imbrattato un comitato elettorale del ministro Raffaele Fitto con la scritta “fascisti al rogo”. Ci dica, Antonio Scurati, anche questo significa avere “un mirino in faccia” oppure vale solo per gli intellettuali di sinistra?

- L’imprenditore della cava definisce gli operai “deficienti” perché non seguono le norme di sicurezza, Report lo sputtana (si può dire?) e la sua società… vola in borsa. Che bello il capitalismo che se ne frega del perbenismo.

- I servizi segreti si promuovono nelle scuole. L'intesa prevede l'organizzazione di iniziative di divulgazione e formazione per ampliare l'offerta formativa degli studenti delle scuole superiori, favorendo la consapevolezza sulle funzioni assegnate all'Intelligence italiana. La mostra termina con un quiz per testare le proprie abilità di "agente segreto" e con la consegna a tutti i partecipanti di un tesserino da "007 in erba”. Prima lezione: come copiare il compito senza farsi scoprire.

- Ricordate cosa disse Sergio Mattarella dopo gli scontri di Pisa tra studenti e polizia? “I manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento”. Bene. Oggi a Torino s’è visto chiaramente l’effetto, nefasto, di quell’improvvido intervento del Colle. Nella prima parte dei video si vede ciò che molti, anche nei precedenti episodi di violenza, fingono di non vedere. Ovvero che ad attaccare il cordone della polizia sono sempre i manifestanti che vorrebbero sfondare lì dove è loro precluso. Era successo a Pisa ed è capitato oggi a Torino al Castello del Valentino dove era in corso un convegno con alcune cariche governative. Solo gli stolti possono vedere di “cariche a freddo” da parte degli agenti.

- Non solo. In un secondo video si sente chiaramente un funzionario dirigente, responsabile del servizio d’ordine, invitare i colleghi della celere a tenere i manifestanti solo con la forza dello scudo senza utilizzare i manganelli. Prima domanda: cosa forniamo a fare lo sfollagente ai poliziotti se poi devono tenerlo da parte? Seconda domanda: non è che questa remissività sull’uso del manganello è dovuta alla paura di ritrovarsi poi, al primo manifestante violento ferito, con l’indice puntato addosso o sotto indagine? Terza domanda: quanto pensate che possa resistere un poliziotto col suo scudo a reggere la pressione di una massa di persone che spinge? Lo spiegano gli stessi agenti: poco. E ormai i manifestanti sanno di poter tirare calci, sputi e pugni alle divise senza rischiare nulla, salvo poi frignare al primo ematoma. Il risultato, alla fine, è sempre lo stesso: per contrastare la prepotenze dei soliti noti, a rimetterci le penne sono servitori dello Stato. Anche oggi 7 feriti. Mattarella avrà un messaggio anche per loro?

- Secondo un sondaggio Tecné, Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe sotto la soglia di sbarramento del 4% alle Europee. Cosa significa? Che Ilaria Salis rischia di non essere eletta e dunque, stando alle parole del padre, di essere “massacrata” nelle carceri ungheresi. Anche qualora andasse oltre il 4%, i sondaggisti fanno sapere che il collegio del Nord Ovest, dove Ilaria è capolista, è il più difficile per Avs per far scattare il seggio.

Brutte notizie.