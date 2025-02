È nata la terza figlia di Lorenzo Rovagnati, morto una settimana fa nell'elicottero precipitato

Ascolta ora 00:00 00:00

È nata Sofia Rovagnati, un lieto evento se non fosse che suo padre Lorenzo è scomparso appena una settimana fa a seguito dell'incidente sull'elicottero che da Noceto (Parma) lo avrebbe riportato nella sua casa a Biassono in Brianza. La piccola è la terzogenita della famiglia figlia di Federica Sironi, con cui l'imprenditore 42enne si era sposato nel 2019 e da cui aveva avuto altri due figli.

Chi era Lorenzo Rovagnati

I funerali dell'industriale il cui corpo è ancora a disposizioni delle autorità, si terranno venerdì 14 nella chiesa di San Martino nella città lombarda, dove sorge lo stabilimento principale della Rovagnati. Lorenzo, era il titolare dello storico salumificio industriale insieme al fratello Ferruccio. Un'azienda nota in tutto il mondo, fondata nel 1941 in Brianza dal nonno Angelo Ferruccio Rovagnati. Oggi il marchio "re dei prosciutti" fattura più di 300 milioni di euro l'anno e ha oltre mille dipendenti in 20 Paesi al mondo.

Negli ultimi anni grazie alla guida dei due fratelli Lorenzo e Ferruccio Rovagnati ha esportato prosciutto cotto in Europa e aperto il primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti oltre a sbarcare anche in Canada, Hong Kong, Messico e Singapore, rafforzato anche da acquisizioni come quella dello storico marchio di affettatrici Berkel e di Pineider.

Le indagini

Proseguono le indagini per comprendere cosa sia successo all'elicottero dell'imprenditore che si è schiantato al suolo a 500 metri dal decollo lo scorso 5 febbraio. L'inchiesta che è stata aperta ha lo scopo di chiarire se si sia trattato di un errore di uno dei due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, entrambi morti nell'incidente, di un difetto di costruzione o manutenzione del veicolo o se siano sopraggiunte circostanze esterne.

La Procura di Parma ha nominato come consulente tecnico Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, che avrà

90 giorni di tempo per formulare delle conclusioni. Due giorni fa è stato inoltre dato l'incarico per le autopsie sui tre corpi a, responsabile dell'Istituto di medicina legale di Parma.