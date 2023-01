L'orrore vicino a Benedetto XVI, la guerra nella Chiesa e Madame: quindi, oggi...

- Scrive Repubblica che con l’Autonomia pensata da Calderoli ai cittadini del Nord andrebbero più soldi, o meglio “resterebbero” più denari, che a Napoli. Poche cose in Italia sono certe come il fatto che l’assistenzialismo di Stato al Sud, dalla Cassa del Mezzogiorno in poi, non abbia aiutato il meridione a risollevarsi. Forse bisogna provare a cambiare paradigma e, anziché più Stato provare con più autonomia. Magari qualcuno si sveglia.

- Io il pezzo sulla giovane giornalista che, in diretta, mette Bari in Umbria non lo avrei fatto. Un errore può capitare a tutti

- Clamorosa, così la ritengo, intervista di don Georg Gänswein a pochi giorni dalla morte di Benedetto XVI. Se l’ha rilasciata e fatta pubblicare poco prima del funerale di Ratzinger un motivo deve esserci. E dalle sue parole si capisce che la guerra interna tra “tradizionalisti” e “bergogliani” probabilmente è solo all’inizio, frenata com’era fino ad oggi dalla presenza del papa emerito in Vaticano.

- Dice Gänswein che il “no” di papa Francesco alla messa in latino, voluta da Benedetto, fu “un colpo al cuore” per Ratzinger. E non poteva essere altrimenti: che il pontefice “annullasse” un motu proprio del papa precedente mentre questi era ancora in vita, apparve uno sgarbo a molti. Soprattutto perché la scelta di Bergoglio fu giustificata dalla necessità di tenere unita la Chiesa, come se il rito tridentino rivalutato da Ratzinger potesse spaccarla. La parte più importante dell’intervista di Padre Georg credo dunque sia questa: “Togliere questo tesoro alla gente, perché? Non credo di poter dire di essere a mio agio con questo”. Tradotto: non mi trovo a mio agio con quanto deciso da Francesco. Roba forte, per essere il braccio destro di Ratzinger il giorno prima del funerale.

- Quindi gli attori che hanno interpretato Romeo e Giulietta nel film di Zeffirelli si accorgono a 70 anni che la scena di nudo sarebbe stata lesiva della loro dignità? Il #metoo vi ha dato alla testa.

- In Francia è stata vietata la vendita online di paracetamolo, diciamo il principio attivo della Tachipirina, perché ce n’è poco in giro per il mondo. Anche qui, molti problemi vengono dalla Cina: non solo perché lì i casi di covid stanno esplodendo, ma perché abbiamo appaltato a Pechino pure la produzione di gran parte del principio attivo usato nel mondo. Forse è il caso di rivedere il nostro sistema degli scambi mondiali.

- Ho letto una notizia disgustosa. Pare infatti che a New York ci siano 2 topi per ogni abitante, un numero orripilante. Per combattere quest’esercito di esseri pelosi, il sindaco sta cercando di assumere uno “Zar anti-topi”. Nel curriculum il candidato deve assicurare di avere “un veemente odio” per questi animali “voraci e prolifici”. E soprattutto garantire una buona dose di fegato. Che lavoro ingrato.

- Capisco le cerimonie del Te Deum e le feste comandate. Ma non fa strano che il Papa regnante tenga l'udienza generale mentre i fedeli stanno rendendo omaggio al papa emerito defunto nella stanza a fianco? Non fa strano che neppure un angolino del Vaticano sia a lutto? Voglio dire: in questa novità che è la coesistenza di due pontefici, non si poteva trovare una formula per rimandare almeno gli eventi rinviabili fino alle esequie di quello che, comunque, resta un Santo Padre appena defunto?

- Meraviglioso l’esponente di Ultima Generazione, gli attivisti per il clima, che va ospite in tv raggiungendo gli studi… in taxi. Lui che combatte il cambiamento climatico e chiede lo stop al petrolio. Siamo messi bene: che figura di…

- Sul Time ho letto l’articolo di una collega secondo cui ci sarebbero delle radici razziste, di suprematismo bianco diciamo, anche nell’esercizio fisico. Corri e sei xenofobo. Ora mi domando e dico: ma c’è un limite alla decenza? Evidentemente, no.

- Su Madame, i presunti falsi vaccini e green pass, ci sarebbero tante cose da dire. Una in particolare: lei ci fa una figura barbina dando la colpa alla famiglia, spacciando i genitori per “complottisti”, buttandola sul vittimismo, sui soliti problemi personali di geni fragili. Spero che a mamma e papà abbia assicurato un regalo bello ricco, perché essere esposti così al pubblico ludibrio non deve essere gradevole. Cosa non si fa per una partecipazione a Sanremo.

- Leggo dal post di Madame la seguente frase: “…sfruttando la mia convivenza da sola a Milano…”. Ripeto: sfruttando la mia convivenza da sola a Milano. Che fa, oltre ad essere fluida convive pure con se stessa?

- Mi è capitata sotto il naso la fotografia di qualche giorno fa, quando la salma di Bendetto XVI è stata posta nella cappella del monastero Mater Ecclesiae subito dopo il decesso. Non ho potuto far a meno di notare lo squallore dell'albero e del presepe davanti a cui si trova Ratzinger. Pare Spelacchio, con le palline di plastica. Forse per un papa emerito si poteva fare di meglio.