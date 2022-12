Anche quest'anno, dal mese di settembre fino ai primi di gennaio, si tiene l'edizione di Lotteria Italia. Tradizionale concorso a premi che può riservare anche vincite milionarie.

Lotteria Italia, in cosa consiste il concorso

È l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a regolamentare il concorso nazionale. Tutti possono partecipare, e alla fine dell'edizione le vincite giornaliere vengono annunciate dalla trasmissione Rai “È sempre mezzogiorno!", mentre la comunicazione dei premi di prima categoria spetta al programa Rai insieme a “Soliti Ignoti – Il Ritorno!”.

I tempi del concorso

Lotteria Italia 2022 è iniziata lo scorso 19 settembre 2022 e si concluderà il 6 gennaio 2023, quando saranno estratti i premi comunicati durante i programmi Rai. Le estrazioni giornaliere, lo ricordiamo, verranno annunciate nel corso del programma televisivo “È sempre mezzogiorno!”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle ore 13:30. Il 6 gennaio 2023 ci sarà invece l'estrazione finale, possibile per coloro che hanno acquistato il biglietto, che sarà trasmessa durante la puntata Rai “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Come partecipare

Chiunque può partecipare al concorso, basta acquistare uno o più biglietti in cartaceo o in digitale. Con i biglietti è possibile accedere alle estrazioni dei premi di prima, seconda e terza categoria. Il prezzo dei biglietti è di 5 euro. Ovviamente il giocatore deve essere maggiorenne.

Il biglietto cartaceo

Il biglietto cartaceo può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati come edicole, cartolerie, ricevitorie e autogrill. Quest'anno i biglietti avranno anche delle rappresentazioni grafiche a tema, ideate da artisti diversamente abili nel corso di una speciale iniziativa.

Il biglietto digitale

Biglietti in formato digitale possono essere acquistati presso il portale www.lotteria-italia.it. È necessario, però, che il giocatore sia titolare di un conto gioco, che può essere aperto con Lotterie Nazionali o con uno dei rivenditori autorizzati.

Come sapere se abbiamo vinto

L'eventuale vincita associata al biglietto può essere verificata attraverso l'app MyLotteries (smartphone iOS e Android) nei giorni successivi all'estrazione, ossia dopo il 6 gennaio 2023.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà infatti pubblicato il Bollettino Ufficiale con i biglietti vincenti.

Numero di serie e importo dei biglietti baciati dalla fortuna saranno in ogni caso comunicati in diretta il 6 gennaio 2023 durante la trasmissione Rai.

Cosa si deve sapere del biglietto

È possibile trovare il numero di serie del biglietto cartaceo nell’area in basso. Nel biglietto digitale, invece, il numero di serie si trova nel promemoria di gioco.

Riscuotere il premio con biglietto cartaceo

Per riscuotere il premio con biglietto cartaceo è necessario presentare lo stesso, originale e integro, presso l'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. in viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, oppure a uno sportello di Intesa Sanpaolo. Al vincitore saranno richieste generalità, indirizzo e modalità di pagamento (assegno circolare da riscuotere presso Intesa Sanpaolo o accredito sul proprio c/c, bancario o postale).

Riscuotere il premio con biglietto digitale

Anche in caso di biglietto digitale, il giocatore, e solo il giocatore in qualità di possessore del biglietto, deve presentarsi all'ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. di Roma o a qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo. Deve mostrare la copia del promemoria di gioco che può essere recuperata nella sezione Movimenti e Giocate del proprio profilo di conto gioco, documento d’identità, codice fiscale e codice Iban associato al conto gioco.

Dovrà poi indicare le modalità di pagamento (assegno circolare da riscuotere presso Intesa Sanpaolo o accredito sul proprio c/c, bancario o postale).

Cosa fare se perdiamo il biglietto

In caso di biglietto cartaceo non è possibile fare nulla. Il biglietto deve infatti essere presentato integro e deve essere originale. Senza di esso non avverrà il pagamento.

Con biglietto digitale, invece, il promemoria della giocata può essere sempre recuperato presso il proprio conto gioco.

Tempistiche da rispettare

La richiesta di riscossione della vincita deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Il pagamento, invece, avverrà entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione.

Quali sono i premi

Il primo premio di Lotteria Italia 2022 ha raggiunto la cifra di 5 milioni di euro e sarà comunicato alla fine. Ci sono però anche i premi giornalieri. Dal 3 ottobre al 16 dicembre 2022 si parla di una vincita di 10mila euro, mentre dal 19 dicembre al 23 dicembre 2022 si può vincere un premio pari a 20mila euro.