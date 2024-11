Lui, il "ghost bastard"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono una donna sola ormai da troppo tempo. Cerco l'amore da una vita ma ormai credo di essere destinata a rimanere senza un fidanzato o un marito per il resto dei miei giorni. Per anni ho vissuto una relazione “virtuale", nata da Internet e proseguita con migliaia di telefonate. Lui nel frattempo si è sposato e ha avuto dei figli. Nonostante questo, ci siamo incontrati un paio di volte, mentre lui si diceva stanco della moglie. Io ero innamorata, lui non so. Il fatto è che la sua vita è continuata nella realtà, la mia è andata avanti senza mai una relazione, con queste telefonate a fare da contorno al mio vuoto. So di essere una persona difficile, ma troverò davvero mai l'amore?

Cara donna sola da ormai troppo tempo, si faccia il regalo di chiudere i conti con la realtà. Ha già perfettamente compreso che la relazione di cui parla è rimasta nella sua fantasia, esile, impalpabile, capace solo di gonfiare il suo senso di solitudine. Ora compia un passo ulteriore. In un passaggio scrive “io ero innamorata, lui non so”. Dai, che lo sa benissimo: mentre a lei si concedeva nell’unica forma di un fantasma dietro lo schermo di un computer o dall’altra parte di un telefono, l’uomo che avrebbe dovuto essere il suo compagno (per quanto virtuale) si è nel frattempo trovato una donna in carne ed ossa, se l’è sposata, ci ha fatto dei figli. Salvo poi dirsene stanco e incontrarla un paio di volte. Direi che è stato peggio di un fantasma. Un “ghost bastard”, oserei dire. Mi sembra evidente che, se mai di qualcuna il tizio si è innamorato, non è certo di lei. Credo sia importante che riesca ad arrivare a questa fondamentale consapevolezza.

Certo che troverà l’amore, basta che lo vada a cercare altrove e che non attenda anni per renderlo tangibile. Nella realtà ci deve entrare, toccarla, sporcarcisi. Deve entrare in confidenza con la vita vera. Tanto, come ha visto, anche le fantasie non tengono al riparo dalle delusioni.