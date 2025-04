L'uovo di Pasqua che non ha la sorpresa contiene il vero senso della risurrezione

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si incontra l'anima di un bambino è sempre Pasqua ed il confessionale si riempie di luce. In questa festa di risurrezione mi faccio condurre dalla fantasia dei piccoli, con l'augurio che il nostro essere adulti incalliti si apra a germogli di primavera di vita nuova.

Vorrei raccontarvi la storia di un'insegnante che diede ai suoi alunni un uovo di plastica, vuoto, con il compito di riempirlo con qualcosa che dicesse, secondo loro, il senso della Pasqua. In classe poi avrebbe aperto le uova commentando i simboli scelti dai ragazzi, ma era alquanto preoccupata di non urtare la sensibilità di uno di loro, Steven, e ciò la metteva in agitazione. Steven è un bambino di 9 anni, bloccato sulla sedia a rotelle da un tragico incidente stradale nel quale, tra l'altro, ha perso il suo papà. Aprendo il primo uovo la maestra trovò un bellissimo fiore, giallo splendente. Pensò tra sé: «Non è sicuramente il suo!». Allora tranquilla disse: «Questo fiore è simbolo della natura che sboccia e rinasce. Pasqua è un risveglio di nuova vita, il caldo canto della primavera vince il freddo silenzio dell'inverno!». Un bambino, non Steven, si alzò in fondo alla classe dicendo: «Maestra, è il mio!». In un altro uovo trovò una farfalla che subito volò via. La maestra pensò: «Questo può essere quello di Steven, perché per lui la vita è volata via in quell'incidente». Commentò: «È un bellissimo simbolo della Pasqua, si rompe il guscio per passare da una vita ad un'altra, dalla crisalide

alla farfalla, un passaggio di dimensione dal bruco che striscia sulla terra alla farfalla che danza libera nel cielo». Ma un altro bambino, non Steven, disse: «Maestra è il mio!». In un terzo uovo la maestra trovò un pezzo di roccia e pensò che fosse sicuramente quello di Steven, solo per lui la vita poteva essere così dura da vedere in un sasso il simbolo della Pasqua. «Anche la roccia - disse - può essere un bel simbolo di Pasqua: sulla roccia poggiano le fondamenta delle nostre case, come sulla forte roccia dell'amore si fonda la nostra vita. Poi ci ricorda la pesante pietra del sepolcro di Gesù che chiudeva tutto, che è stata ribaltata il mattino di Pasqua da un'energia di vita». Con gran fatica la maestra aveva trovato una motivazione. Ma un altro bambino, non Steven, disse: «Maestra è il mio!».

L'insegnante aprì poi un altro uovo e vide che era vuoto. Un silenzio gelido avvolse la classe. Steven, alzando la mano disse: «Maestra, non dici niente sul mio uovo?». «Perché è vuoto?», chiese la maestra arrossendo per il disagio. Steven le rispose: «Anche Maria, la mamma di Gesù, le altre donne e i discepoli, quando corsero al sepolcro il mattino di Pasqua, lo trovarono vuoto. Il vuoto è diventato il messaggio della forza della vita». Un silenzio, avvolse la classe. Era lo stesso silenzio del sepolcro al mattino di Pasqua. Steven con quel vuoto gravido di silenzio aveva insegnato alla sua maestra, ai suoi compagni e a noi oggi il vero significato della Pasqua che il Dio di Gesù Cristo ci consegna:

senza Dio il mondo è un enigma, con Dio il mondo è un mistero.

Victor Hugo diceva: «L'alba è un residuo di sogno e un inizio di pensiero». Il segno della risurrezione è infatti una pietra spostata che offre un vuoto. È questo il senso del bellissimo simbolo antico dell'uovo: rompi il tuo guscio, lotta per venire alla luce, apriti alla vita! Quante volte ci ripetiamo «tirati fuori dalla buca!». I primi cristiani hanno visto nel guscio il sepolcro, nel bianco dell'uovo la luce dell'alba (infatti si chiama albume), nel giallo la vita nuova: la sorpresa. Per questo è diventato il simbolo della Pasqua. Attenzione però! Se il guscio si rompe per una forza esterna la vita che ha dentro appassisce, e il risultato è solo una frittata! Solo se il guscio si rompe per una forza interiore nasce una vita nuova come speranza. È la vita preziosa, tuttavia è sempre una sorpresa. È la vita buona, che è tutta da gustare, proprio come simboleggiano le uova di cioccolato.

Davanti ad un uovo di Pasqua, curiosi del suo dono e del suo gusto, l'augurio è di renderci conto che non è mai troppo tardi per cominciare a sognare, ma è sempre troppo presto per smettere di farlo. Questa è risurrezione.