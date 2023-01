Addio alla prima Mercoledì Addams: morta l'attrice Lisa Loring

Trecce lunghe nere e sguardo accigliato, così è sempre stato rappresentato il volto di Mercoledì della famiglia Addams. A darle questi connotati per la prima volta è stata proprio Lisa Loring che ha reso celebre il personaggio fino ai giorni nostri. La donna è venuta a mancare all'età di 64 anni il 28 gennaio a causa di un ictus.

A rendere nota la morte dell'attrice è stata l'amica, Laurie Jacobson, che su Facebook ha scritto un post con il quale ha dato l'annuncio: "Quattro giorni fa aveva subito un ictus a causa del troppo fumo e della pressione alta - ha scritto -. Dopo essere stata tenuta in vita dalle macchine per tre giorni la sua famiglia ha preso la difficile decisione di staccarla e questa notte ci ha lasciati".

Una morte silenziosa come del resto anche la sua vita dopo la serie originale de La famiglia Addams degli anni '60. Il suo ruolo, reso nuovamente noto alle nuove generazioni grazie alla nuova serie di Netflix con protagonista Jenna Ortega, era il primissimo adattamento live-action in bianco e nero dei cartoni animati del New Yorker di Charles Addams. Quando Lisa ha indossato per la prima volta i panni dell'inquietante bambina aveva solo 6 anni, e lo ha ricoperto per due stagioni - dal 1964 al 1966 - per un totale di 64 episodi. La stessa Ortega, con il balletto più imitato di TikTok, aveva reso omaggio all'attrice iniziando la sua coreografia con i passi di danza della piccola Loring.