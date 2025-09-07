Lutto per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: è morta la madre, annullati tutti gli impegni ufficiali

Lutto in Campidoglio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato colpito da un grave dolore familiare: è venuta a mancare la madre, la signora Nicoletta, deceduta nella notte all'età di 85 anni presso il Policlinico Umberto I della Capitale.

Appresa la notizia, il primo cittadino ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per la giornata, tra cui la partecipazione alla cerimonia di canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, prevista in mattinata, e l’atteso varo del nuovo Ponte Giulio Rocco tra i quartieri Garbatella e Ostiense, in programma alle 12:30.

Cordoglio bipartisan

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da rappresentanti della politica e delle istituzioni. Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma, ha scritto: “ Desidero rivolgere al Sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia le condoglianze a nome di tutta la comunità politica di Forza Italia Roma. Siamo vicini al Sindaco in questo particolare momento di dolore, che tocca gli affetti più cari e per il quale non si è mai preparati ”.

Anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha lasciato un pensiero sulla sua pagina di X: " Non ci sono parole, solo un abbraccio sincero al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la perdita dell'amata madre ". Un messaggio congiunto è arrivato anche da Ama S.p.A., firmato dal presidente Bruno Manzi e dal direttore generale Alessandro Filippi: “ Ama S.p.A. si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre del Sindaco di Roma. La dirigenza e il Consiglio di Amministrazione desiderano stringersi al primo cittadino della Capitale ”.

Impegni istituzionali rinviati

Gli

appuntamenti ufficiali previsti nell’agenda del sindaco verrannonelle prossime settimane, mentre Roma si stringe simbolicamente attorno al proprio primo cittadino in questo momento di lutto privato.