"Mai stato pagato". L'accusa dell'ex presentatore del Concertone

Il Concertone del 1° maggio, con il passare degli anni, non fa altro che dimostrare tutta la sua vulnerabilità nonché la propria ipocrita retorica. Come se non bastassero tutte le polemiche politiche che, puntuali come un orologio svizzero, caratterizzano ogni edizione dell'evento (un po' come accade con il Festival di Sanremo), all'indomani dell'ultima serata in piazza San Giovanni è il conduttore radiofonico Marco Ardemagni a lanciare una pesante accusa nei confronti degli organizzatori del concerto, ovvero i sindacati Cgil, Cisl e Uil: " Sono passati dieci anni. E ancora aspetto il saldo della fattura ".

Dopo un decennio esatto, quindi, Ardemagni sostiene di non avere ancora ricevuto un solo centesimo per avere presentato nel 2013 insieme a Filippo Solibello " per fare i valletti " di Geppi Cucciari. Voce storica della trasmissione di Radio2 Caterpillar, il conduttore radiofonico ricorda come in tanti anni di carriera, l'unica fattura che finora non gli è stata saldata è proprio quella del Concertone di sinistra; e per di più proprio nella giornata della Festa dei Lavoratori. " So che il problema del mancato pagamento ha toccato tanti altri, compresi molti che fanno lavori più duri del mio, come gli attrezzisti o i fonici, anche in edizioni precedenti, basta cercare in rete - scrive il presentatore su Facebook - . Eppure i sindacati (i soliti tre) se ne sono sempre impipati, per dirla all'antica ".