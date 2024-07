Grandine sulle auto, ecco come proteggerle: le soluzioni per gli automobilisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Temporali estivi e grandine. Con queste condizioni meteo sempre più estreme siamo costretti a fare attenzione non soltanto nei mesi invernali, ma anche in estate, e la riprova di ciò è quanto accaduto nelle ultime ore nel nord Italia. Incredibili, ad esempio, le immagini che arrivano da Milano, dove sono caduti "pezzi di ghiaccio come palle da biliardo".

La grandine è purtroppo un fenomeno atmosferico piuttosto violento, capace di provocare seri danni. A risentirne sono anche le nostre auto quando restano posteggiate in strada. Con questi eventi estremi capita sempre più spesso di trovare autovetture rovinate, con vetri e carrozzeria irrimediabilmente distrutti. A volte è possibile portare i veicoli dal carrozziere per tentare di effettuare delle riparazioni, anche se a caro prezzo, altre le condizioni del mezzo risultano sin troppo compromesse. C'è poi da dire che non sempre le polizze assicurative riescono a coprire in toto i danni provocati dalle condizioni meteo. Ecco perché, quando ci ritroviamo a sottoscriverne una, è sempre bene prestare attenzione a tutte le varie clausule e condizioni riportate.

Ma come possiamo cercare di proteggere le nostre auto dalla grandine? Esistono dei rimedi per evitare di ritrovarsi con l'auto danneggiata? Una soluzione rivelatasi utile è quella dell'utilizzo di un telo-ombrello antigrandine. Laddove non disponiamo di un parcheggio coperto, un telo o un ombrello antigrandine potrebbe rivelarsi un valido alleato. Il telo antigrandine con gommapiuma è una soluzione abbastanza fattibile, dato che il prezzo si aggira intorno ai 60-250 euro. I modelli a disposizione sono tanti, e di varie qualità. Sul mercato si trovano teli di vari prezzi. Ancora meglio l'ombrello per auto, che evita il contatto diretto con la grandine, anche se non può garantire una copertura integrale. Un ombrello anti-grandine ha un prezzo di 150 euro a salire. Abbiamo poi il telo gonfiabile, noto per essere il più performante. La sua camera d'aria, infatti, isola completamente la carrozzeria dell'auto dalla grandine. Il suo costo si aggira intorno ai 350 euro.

Se non abbiamo uno di questi tre dispositivi, si può tentare di cercare riparo sotto una tettoia o una rete, che potrebbero rivelarsi delle valide alleate. Per cercare di risparmiare, si può anche optare per alcuni rimedi fai-da-te. Vanno bene, ad esempio, i materassini da mare, oppure anche dei teli di pluriball impiegati per gli imballaggi. Utili anche delle coperte spesse.

L'essenziale è assicurarsi che siano ben legati all'auto e che non volino via durante la tempesta.

E, se capita di essere sorpresi dalla grandine proprio quando ci troviamo in viaggio, il consiglio resta sempre quello di rallentare e fermarsi in un posto sicuro.