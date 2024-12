Quelle "mamme beige" che (non) colorano i social. Cosa c'è dietro l'ultimo trend

Ascolta ora 00:00 00:00

Un tempo le camerette si coloravano di rosa e azzurro con l'arrivo di un neonato, oggi invece la tendenza è quella di prediligere i toni neutri. Se nella maggior parte dei casi la scelta è dettata dal gusto personale, dall'altra c'è un nuovo fenomeno social che sta dilagando sul web e che prende il nome di "beigeaesthetic", la tendenza a vestire e ad arredare solo ed esclusivamente nei toni del beige. Niente di strano se non fosse per il fatto che il trend si evoluto in un vero e proprio movimento - quello delle "mamme beige" - che riguarda da vicino i bambini e il loro sviluppo neurocognitivo.

Perché si parla di mamme beige

La scelta delle mamme beige trae spunto dall'approccio della pedagogista Stephanie Bennett che, nel suo metodo The Curiosity Approach, sostiene che i colori stressano i neonati e i bambini molto piccoli: " Il sovraccarico sensoriale fa sì che i bambini accumulino stress. Se noi bombardiamo i nostri bambini nei primi anni di vita con colori, abbigliamento nei colori primari e giocattoli di plastica dai colori vivaci tutto si riduce a una sovrastimolazione" . Secondo l'esperta la sovrastimolazione provocherebbe nei bambini problemi di sviluppo e concentrazione oltre che all'incapacità di autoregolare le proprie emozioni. Al momento non ci sono evidenze scientifiche su questa teoria ma di fatto l'approccio uncolor della pedagogista ha dato il via al fenomeno delle mamme beige.

Come vivono le mamme beige

Le beigemom, come sono state ribattezzate sui social, decorano le loro abitazioni e le stanze dei loro figli solo ed esclusivamente nei toni del beige. Acquistano giocattoli e vestiti nei toni neutri e scelgono abbigliamento incolore per sé e per la famiglia. Ogni oggetto e ogni indumento, con i quali i loro figli possono entrare in contatto all'interno delle mura domestiche, deve avere un colore neutro, questo per non sovrastimolarli. Secondo le mamme beige ambienti bianchi e asettici creano un'atmosfera calma e tranquilla che porta i neonati e i bimbi piccoli a rilassarsi. Ma l'obiettivo non è solo quello di tranquillizzare i bambini, come spiega Stephanie Bennett: " I bambini imparano in modo più efficace e pacifico se il loro ambiente è calmo ed equilibrato e il colore delle pareti e i design sono il primo passo". Su TikTok l'hashtag #beigemom ha superato 14 milioni di visualizzazioni grazie a contenuti video, nei quali le mamme beige raccontano la vita dei loro figli senza colori.

La testimonianza

Dana Heii è una "beige mom" tedesca e il video, nel quale spiega i motivi della sua scelta e risponde alle critiche, è uno dei più visti: " Sono una mamma che vuole il meglio per suo figlio e una vita familiare armoniosa. A parte questo non posso privare mio figlio dei colori, perché spesso siamo fuori e in gruppi di gioco dove ci sono cose molto colorate. Ma le nostre vite sono tutt’altro che tristi e beige. Personalmente riesco a concentrarmi e a lavorare meglio in un ambiente ordinato e con pochi stimoli.

Penso che mio figlio la pensi allo stesso modo, perché se ci sono tanti giocattoli colorati in giro, gioca con meno attenzione e non sa da dove cominciare". Il fenomeno al momento non è esploso con forza in Italia ma è probabile che, vista la viralità dei contenuti su TikTok, arrivi presto anche nel nostro paese.