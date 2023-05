"Mancano le condizioni". L'ad Fuortes lascia la Rai

Novità da Viale Mazzini: l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha lasciato il proprio incarico. Il top manager della tv pubblica ha rassegnato stamani le proprie dimissioni comunicandole al Ministro dell'Economia e delle Finanze. "Da decenni lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte" , ha affermato Fuortes in una nota. Poi ha aggiunto: "Prendo dunque atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato" . Nominato nel 2021 sotto il governo Draghi, su suggerimento dell'anima di sinistra di quell'esecutivo, l'ex sovrintendente dell'Opera di Roma era dato ormai da tempo in uscita dall'emittente del servizio pubblico. Dopo intelocuzioni con l'attuale governo, oggi la decisione di rimettere l'incarico.

Da Palazzo Chigi la richiesta era stata quella di una Rai che garantisse una visione più pluralista e inclusiva di tutte le anime del Paese. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - lo ricordiamo - è infatti azionista di maggioranza del servizio pubblico. Pare quindi che un passo indietro da parte di Fuortes fosse stato concordato, assieme a quest'ultimo, affinché si concretizzasse dopo l'approvazione del bilancio (in pareggio) avvenuta lo scorso 20 aprile. Ma i tempi si sono prolungati, creando una situazione di stallo che andava superata. Sempre secondo indiscrezioni, pare che Fuortes non volesse lasciare se non dopo la garanzia di un nuovo incarico altrettanto prestigioso. Al momento, il top manager è dato in pole position per il ruolo di nuovo sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli.

Oggi, nel lasciare Viale Mazzini, Fuortes ha così rivendicato i risultati della propria amministrazione, non senza riferimenti politici. "Nel primo anno di lavoro del nuovo consiglio di amministrazione con il governo Draghi il Cda ha raggiunto grandi risultati per l'Azienda", ha affermato l'ad dimissionario, menzionando il lancio di nuovi programmi, la nuova trasformazione organizzativa per generi, un nuovo piano immobiliare strategico e un potenziamento dell'offerta digital. Poi ha aggiunto una nota polemica: "Dall'inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell'atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana. Ciò minaccia di fatto di paralizzarla, non mettendola in grado di rispondere agli obblighi e alle scadenze della programmazione aziendale con il rischio di rendere impossibile affrontare le grandi sfide del futuro della Rai".