Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Attualità

Mandateci le foto della Natività

Sin dal primo giorno avete sostenuto la nostra campagna contro la sinistra woke

Mandateci le foto della Natività
00:00 00:00

La capanna e le statuette. La Madonna e San Giuseppe e, nella notte di Natale, il Bambinello. Quando in redazione abbiamo pensato di lanciare l'iniziativa «Presepe Pride» eravamo certi che voi lettori del Giornale ci avreste seguiti: una fotografia per raccontare - con orgoglio, appunto - la Natività.

Sin dal primo giorno avete sostenuto la nostra campagna contro la sinistra woke che vorrebbe nascondere Gesù per non offendere le altre confessioni (l'islam, in primis). Continuate a inviarci le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo: segreteria@ilgiornale.it.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica