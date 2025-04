Il maschilismo è solo nell'occhio di chi guarda

Ascolta ora 00:00 00:00

Una rivista di gossip spagnola, Diez Minutos, tipo il nostro Novella 2000, e la principessa diciannovenne Leonor erede al trono di Spagna in copertina, sulla spiaggia, mentre si rilassa, in bikini, e quindi? Scoppia un caso, anzi un casino politico, con la Ministra dell'Uguaglianza Ana Redondo e la vicepremier Yolanda Díaz. Sentite qui cosa dice la Redondo: «Si tratta di uno sguardo maschilista rivolto verso una giovane donna che ha tutto il diritto di prendere il sole». Eh?

A parte chi le toglie il diritto di prendere il sole, e i giornali scandalistici hanno il diritto di fare i giornali scandalistici, ma soprattutto cosa c'entra lo «sguardo maschilista»? Per dirne

una, quando il Mail Online pubblicò il principe Harry in costume da bagno su una spiaggia privata in Giamaica i regnanti si lamentarono per la violazione della privacy, non certo per uno sguardo «femminista» (sebbene le femministe di oggi non so se reputerebbero neppure un uomo sexy o interessante, anche perché non ho mai capito per loro cosa sia sexy).

Vi dirò di più: lo «sguardo maschilista» mi sembra proprio quello della ministra dell'uguaglianza, alla faccia (e al bikini) dell'uguaglianza: invece di dire e allora, che problema c'è, vede uno sguardo maschilista semplicemente perché in copertina c'è una principessa in costume da bagno, anzi una donna, tant'è che coglie l'occasione per allargare il discorso in generale: «Molte prime pagine sono rivolte alla donne in tutti i settori

della vita, mentre non commentano o fanno commenti fisici su come si vestono gli uomini in generale». Sul serio, Ministra dell'Uguaglianza?

Ma se, tanto per citarne quancuno, perfino Leonardo Di Caprio in spiaggia fu soprannominato «Dad Bod King» (re del fisico da papà), o Russell Crowe (con i meme tra il prima e il

dopo), o Ben Affleck preso di mira per la pancetta? Qui la principessa è solo bella, che per le femministe è «uno sguardo maschilista». A proposito, la Redondo è un modello per Elly Schlein. Non poteva essere altrimenti.