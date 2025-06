Matrimonio Bezos, Lauren Sánchez e l'omaggio all'Italia con l'abito da sposa ispirato a Sophia Loren

Quando Lauren Sánchez ha varcato il portone dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore per dire “sì” a Jeff Bezos, l’occhio esperto di chi ama il cinema italiano ha subito riconosciuto l’ispirazione: l’abito da sposa che indossava – disegnato su misura da Dolce & Gabbana – era un chiaro tributo allo stile senza tempo di Sophia Loren.

Come è nata l'idea

Sánchez, giornalista e imprenditrice, ha raccontato di aver trovato l’idea definitiva per il suo abito sfogliando vecchie immagini di dive degli anni ’50. In particolare, uno scatto tratto dal film Houseboat (1958), dove la Loren indossa un abito in pizzo con collo alto e maniche lunghe, l’ha colpita al punto da esclamare: “ È lui. È questo l’abito ”.

Il risultato è un capolavoro sartoriale firmato Dolce & Gabbana Alta Moda, che ha richiesto oltre 900 ore di lavorazione a mano negli atelier milanesi della maison. L’abito è in pizzo bianco, con un colletto alto, maniche lunghe, un bustino corsettato e una gonna svasata a sirena, impreziosita da 180 bottoni in chiffon che si rincorrono lungo lo strascico. A completare il look, un velo in tulle ricamato, che aggiunge teatralità e grazia all’intero ensemble.

Gli altri abiti

Accanto all’abito, non sono mancati dettagli simbolici. Gli orecchini, creati dalla linea di alta gioielleria di Dolce & Gabbana, sono stati realizzati partendo da un unico diamante, e regalati alla sposa come “something borrowed” (" Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. "). Per il ricevimento, Sánchez ha optato per un secondo cambio d’abito – sempre firmato D&G – ispirato a Rita Hayworth in Gilda. In tarda serata, è poi apparsa in un abito scintillante di Oscar de la Renta, tempestato di 175.000 cristalli cuciti a mano.

Il matrimonio si è svolto in grande stile sull’isola privata nella laguna veneziana, davanti a circa 200 ospiti, tra cui Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio e anche con una piccola presenza italiana quella di John Elkann insieme alla moglie Donna Lavinia Borromeo Arese Taverna insieme altri volti noti. “ Non volevo solo un abito bello. Volevo raccontare un momento, un cambiamento ,” ha dichiarato Lauren Sánchez in un’intervista a Vogue. “ Sono una persona diversa da quella di cinque anni fa, e questo vestito rappresenta la mia trasformazione. ”

Il glamour eterno

Con questo look, Lauren Sánchez non solo ha celebrato le sue nozze in grande stile, ma ha anche

riportato sotto i riflettori un’idea di, fatto di eleganza, memoria e personalità. Un vero e proprio tributo alla femminilità cinematografica d’altri tempi, reinterpretata con maestria italiana.