Matteo Salvini compie 50 anni: gli auguri del popolo dei social

Matteo Salvini festeggia i suoi 50 anni a lavoro. Nel giorno del suo compleanno il ministro dell'Infrastrutture è a Cutro per il Consiglio dei ministri straordinario indetto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il drammatico naufragio, che è costato la vita a settantadue migranti. Il leader della Lega, però, ha voluto comunque ringraziare per gli auguri con un messaggio speciale condiviso con i suoi follower dei social.

"Cinquanta volte GRAZIE. Vi voglio bene, insieme faremo cose grandi ", ha scritto su Facebook, Twitter e Instagram Matteo Salvini, ringraziando i sostenitori e pubblicando una foto, nella quale si mostra con una torta e indossa una t-shirt celebrativa del suo anno di nascita: "La vita comincia a cinquanta. 1973. La nascita delle leggende". Giusto il tempo di una foto e poi il ministro è partito alla volta di Cutro, in Calabria, per rimettersi a lavoro per poi fare ritorno a Roma in serata, dove ad attenderlo ci sarà la compagna, Francesca Verdini.

Per il momento la fidanzata gli ha riservato un pensiero speciale su Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti, nei quali la coppia si mostra felice e sorridente. " Tanti auguri amore mio. Non vedo l'ora di abbracciarti" , ha scritto la Verdini sui social network. Con ogni probabilità, Matteo Salvini si ritaglierà qualche ora per celebrare il suo cinquantesimo in compagnia di amici e parenti nei prossimi giorni, quando gli impegni di Governo glielo consentiranno.