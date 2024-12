“Mavi”, Telethon, Mattarella e l’amore vero per il giornalismo

Ascolta ora 00:00 00:00

La favola di “Mavi”, Maria Vittoria, la baby reporter di Brescia che, per la campagna Telethon 2024, ha intervistato il presidente Mattarella sarebbe bella anche se fosse, appunto, solo una favola natalizia. Ma diventa ancora più bella, considerato che è una favola reale. Infatti qui è tutto vero: protagonisti, interpreti, sogni (sì, perfino i sogni, a volte, possono essere veri).

Come quello di Maria Vittoria che non è un’attrice, ma una ragazzina di 10 anni (con una famiglia meravigliosa che la sostiene) alle prese dalla nascita con la SMA (atrofia muscolare spinale) che però non le ha proibito di coltivare la sua aspirazione (già in parte realizzata) di diventare una giornalista. E “vero” è anche Sergio Mattarella, ben lieto di ospitarla al Quirinale per farsi intervistare da lei. Ne è venuto fuori un "film" di pochi minuti ma di grande suggestione che si chiude sulla porta dello studio di Mattarella, con la scena finale di Mavi che chiede al presidente della Repubblica: “Ma lei è felice?”.

L’intervista intera sarà pubblicata prima di Natale sul giornalino scolastico dell’istituto che Mavi frequenta nella sua città. Senza spoilerare in dettaglio il suo scoop, possiamo dire che il presidente ha risposto alla domanda sulla "felicità” rivelando di essere un padre e un nonno felice; e quando Mavi gli ha poi chiesto quali fossero i suoi sogni da bambino e cosa intenda fare oggi per affrontare il tema delle barriere architettoniche, il capo dello Stato ha ribadito che i sogni non sono solo una prerogativa dell’infanzia, ma devono accompagnare ogni persona nell’intero corso di vita; infine, sulle “barriere architettoniche”, Mattarella ha garantito il suo impegno.

Ma il video Telethon con Mavi protagonista è importante anche per un altro motivo: in tempi di fake news la video avventura di Mavi ci riconcilia con l'amore “vero” per il giornalismo.

Una professione che un tempo era tra le più desiderate dai giovani e che quelli della Generazione Z ora confondono con la “professione” di influencer o youtuber. Un rischio che certo Mavi non corre: altro che influencer o youtuber, lei vuole fare unicamente la giornalista. Ed è certo sulla buona strada perché ha il fuoco dentro della passione e della curiosità. Auguri, collega.