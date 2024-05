Meglio orso che femminista

Avete presente il dilemma dell'orso? È quello che viene posto a una donna: «Se tu fossi da sola in un bosco, preferiresti imbatterti in un uomo o in un orso?».

È un gioco vecchio come gli uomini, le donne e gli orsi, ma da giorni impazza su TikTok. Nei tempi in cui gli uomini andavano a caccia di orsi e le donne li cucinavano, la risposta era scontata. Oggi, in epoca di lotta al patriarcato, anche. Ma inversa. Le intervistate rispondono in maggioranza che preferirebbero incontrare l'orso. Anche se a quel punto immaginiamo che vorrebbero avere a fianco un uomo.

Poi, certo: bisognerebbe anche chiedere all'orso se preferisce incontrare un uomo o una femminista.

In ogni caso. Il test ovviamente non dice nulla sugli uomini. Ma molto sulle donne, ultimamente impagabili nel rafforzare il luogo comune (un po' animalesco) che tutti gli uomini sono potenzialmente degli stupratori o dei violenti.

Per la cronaca. È di un mese fa la notizia che nel parco nazionale di Nízke Tatry, Slovacchia, è morta una donna bielorussa di 31 anni. È caduta in un dirupo inseguita da un orso. L'uomo che era con lei, e che avrebbe potuto proteggerla, si è salvato. E l'orso era un'orsa.

Ah. Sempre su TikTok un comico ha proposto la trama del prossimo film della Cortellesi. Un donna che scappa dal marito violento mettendosi con un orso bruno del Trentino.

La battuta è pessima.

Ma il film andrebbe agli Oscar.