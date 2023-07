Quella fake news di Repubblica sulla Meloni. Così la foto li smentisce

In estate c'è chi sorseggia qualcosa di fresco e chi invece si beve qualche fake news. Nella seconda categoria, purtroppo, rischiano di rientrare i lettori di Repubblica. Il quotidiano progressista, infatti, di tanto in tanto interpreta la realtà a modo proprio al punto da sottoporla a discutibili rivisitazioni. Sulle odierne pagine del giornale diretto da Maurizio Molinari, ad esempio, compare il seguente "scoop" (ci sia consentita la bonaria ironia): una foto di Giorgia Meloni che si rilassa in spiaggia con "un cocktail" in mano. Di per sè, nulla di strano; siamo difatti in piena estate e un momento di relax balneare è concesso a tutti. Peccato solo che l'immagine pubblicata da Repubblica sia di tre anni fa.

Certi giornali, pur di attaccare Giorgia Meloni, sono disposti a diffondere notizie false e pretestuose.



Un quotidiano, per essere definito tale, dovrebbe verificare con attenzione le notizie che pubblica prima di darle ai propri elettori, per rispetto e per serietà. pic.twitter.com/9Dz07vu162 — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) July 4, 2023

"La presidente del consiglio Giorgia Meloni si rilassa sorseggiando un cocktail sulla spiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia in Puglia, dove è arrivata con un volo di Stato di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di vacanza", si legge sul quotidiano di riferimento dei progressisti italici. Lo scatto con cui Repubblica ha documentato il soggiorno pugliese della leader di Fratelli d'Italia, tuttavia, non era recente bensì di repertorio. Quell'immagine, infatti, era stata pubblicata sui social dalla stessa Meloni il 23 Agosto 2020. Tre anni fa. E per di più non riguardava nemmeno la Puglia; in quell'istantanea, infatti, la leader di Fratelli d'Italia si trovava a Ostia, in provincia di Roma. Regione Lazio.

Ma a Repubblica non si sono nemmeno sognati di segnalare che si trattasse di una foto d'archivio e anzi, nella didascalia hanno presentato quell'immagine come attuale. A tempo record, però, sono stati smascherati: a segnalare per primo lo sfondone, il sito Dagospia, seguito poi da alcuni analoghi commenti in rete. Peraltro, il giornale diretto da Molinari pare abbia romanzato pure i contenuti della fotografia: se la vista non ci inganna, quello sorseggiato da Giorgia Meloni in spiaggia non è "un cocktail" - come scritto da Repubblica - ma un caffè freddo. Insomma: non ne hanno imbroccata una.

Qualcuno dirà che si è trattato di una semplice svista e che un errore può capitare a tutti. E poi - diranno ancora - ci sono notizie ben più importanti sulle quali soffermarsi e dibattere. Per carità. Tuttavia, l'episodio rivela come un certo giornalismo si approcci al racconto dell'attualità, soprattutto quando esso riguarda Giorgia Meloni. Se certe disattenzioni riguardano le notizie più leggere, chissà cosa potrebbe accadere con quelle più complesse e sostanziali. Nuove possibili frontiere della post-verità.