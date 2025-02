"Via Mentana, giornalista e conduttore televisivo italiano". La gaffe del Comune

Ascolta ora 00:00 00:00

Clamoroso strafalcione avvenuto a Cizzolo, frazione del comune di Viadana, in provincia di Mantova: un cartello stradale ha cambiato la toponomastica intitolando una via al giornalista Enrico Mentana. In realtà non si tratta di un omaggio all'attuale direttore del Tg di La7, fortunatamente ancora in vita, bensì di un incredibile errore che si può definire "storico". Infatti con la denominazione di "Via Mentana" l'intenzione dell'amministrazione comunale di Viadana era quella di dedicare la strada della frazione, che conta poco meno di 3mila abitanti, alla omonima battaglia di Mentana, la località nel Lazio dove nel 1867 - in pieno periodo del Risorgimento - le truppe pontificie con un battaglione francese si scontrarono con i volontari di Giuseppe Garibaldi.

L'origine dell'errore verificatosi nel Mantovano ha dell'esilarante. La stradina era infatti già nota come via Mentana ma, vista la necessità di cambiare la segnaletica che diventata ormai poco chiara in quanto incisa su un muro almeno cinquant'anni prima, gli uffici comunali di Viadana hanno con tutta probabilità scambiato la battaglia con il "giornalista e conduttore televisivo italiano" come si leggeva nel nuovo cartello fotografato da alcuni residenti sotto la dicitura della via. Naturalmente si è trattato di una svista perché, per legge, le strade non possono essere dedicate a personalità ancore vive, per quanto note come Enrico Mentana. In ogni caso la giunta si è subito mossa per rimuovere la segnaletica nuova di zecca e celebrare la battaglia risorgimentale con un altro cartello.

Del resto la fotografia, nel giro di pochissimo tempo, aveva inevitabilmente già fatto il giro del web e dei social network e il sindaco di Viadana,

Nicola Cavatorta, non poteva fare altro che sistemare prontamente quando accaduto. Lo stesso primo cittadino lombardo è intervenuto a "Un giorno da pecore, su Rai Radio1, per spiegare il misfatto: " È stato fatto un intervento importante su tanti cartelli stradali scoloriti, coinvolgendo una società storica per accertare che le indicazioni fossero giuste - ha raccontato Cavatorta -. Solo che i cartelli erano 140, i primi 120 sono state fatte correttamente e poi alcune poi sono scappate… ". "Quali?", gli chiedono i due conduttori Giorgio Lauro e Marisa Laurito: " Ad esempio via Bugno, inteso come stagno lacustre, è diventata una via dedicata al noto ciclista ".

Durante la diretta radiofonica si è collegato anche direttamente lo stesso Mentana (Enrico): " Quando mi hanno girato l'immagine mi sono fatto una risata - ha affermato il giornalista -. Una piazza o una via Mentana c'è in molte città italiane, certo dedicata a me è la prima volta che la vedo ".

Ci penseremo su"

Mi avete allungato la vita ma avrete accorciato la via

I due presentatori consigliano al sindaco Cavatorta di regalare al direttore del TgLa7 le chiavi della città o ladopo questa gaffe e il primo cittadino e il primo cittadino conferma: ". Tra una risata e l'altra Mentana scherza sul risarcimento di danni che è pronto a chiedere, per poi chiosare il tutto con un gioco di parole: "".