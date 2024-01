"Da Messina Denaro meno gente". Fedez sbotta davanti ai giornalisti

"Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali...". Fedez fa il gradasso, ironizza, sfotte. Nei giorni più complicati per Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata nell'ambito del cosiddetto pandoro gate, suo marito non le manda a dire. E polemizza. In un video pubblicato poco fa nelle storie di Instagram, il rapper milanese ha commentato con irriverenza l'attenzione mediatica riservata in questo periodo alla sua famiglia: uscendo di casa in macchina, si è così lasciando andare a quella battuta iperbolica sul boss mafioso, riferendosi proprio alla presenza fissa di giornalisti davanti alla sua abitazione.

Le poche ma significative parole dell'artista hanno subito destato curiosità e riacceso il tam-tam, in qualche modo ottenendo l'effetto opposto a quello auspicato dal diretto interessato. Come se non bastasse, Fedez ha anche aggiunto un ulteriore commento, sempre in riferimento all'attenzione mediatica. "Le priorità dell'informazione italiana e del Paese...", ha rimarcato, proponendo una considerazione alquanto deboluccia. Nel momento in cui una procura sta indagando sulle attività imprenditoriali della più importante influencer italiana (innocente fino a prova contraria, sempre bene ribadirlo), la notizia c'è eccome. Checché ne dica il signore Federico Lucia, in arte Fedez.

Certo non siamo fan dell'attenzione morbosa, soprattutto rispetto a una vicenda che è ancora agli inizi e che addirittura potrebbe chiudersi con un'archiviazione, cioè con un nulla di fatto. Ma la curiosità mediatica nei confronti dei Ferragnez non è affatto cosa recente e sarebbe bene ricordare che ad alimentare quel costante battage è sempre stata la stessa coppia, pronta a condividere con il pubblico ogni aspetto della propria vita. Anche il più intimo e privato. Tuttavia, quando il vento era a favore, il rapper non si era mai lamentato dell'eccessiva copertura mediatica e anzi ne aveva tratto visibilità, pur continuando a preferire la comunicazione disintermediata attraverso i propri canali social.

Ora che l'attualità ha momentaneamente portato i Ferragnez nell'occhio del ciclone, ecco la polemica facile facile. Ecco il paragone sagace per sfottere i giornalisti. Ecco la solita battutina alla Fedez, mentre la moglie Chiara Ferragni sta preferendo una comunicazione più misurata e col contagocce.