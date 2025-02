Il metodo e l’Heritage di Terme di Saturnia arrivano fino a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Terme&SPA Italia, gruppo leader nel panorama del benessere termale nazionale, ha partecipato anche quest’anno alla BIT Milano 2025, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia e ha guidato un panel di approfondimento dal titolo “Heritage e longevità: dalla tradizione delle acque di Saturnia a De Montel, le nuove terme di Milano che apriranno il primo di aprile.

E’ stata un’occasione per esplorare come il patrimonio unico delle acque termali italiane possa evolversi, abbracciando la tradizione e l’innovazione per offrire nuove esperienze di benessere.

“Oggi il desiderio di vivere meglio e più a lungo è in costante crescita - afferma Massimo Caputi, Presidente di Terme&SPA Italia - e il termalismo rappresenta una risorsa imprescindibile, che tutta l’Europa sta riscoprendo. Terme di Saturnia, con oltre 3.000 anni di leggenda e più di un secolo di storia, continua a evolversi, trovando nuova espressione in De Montel - Terme di Milano. Questo luogo straordinario porterà nel cuore della città l’essenza e l’esperienza maturata a Saturnia, dando vita a un nuovo modello di benessere termale senza precedenti.”

Le acque di Saturnia e De Montel: due patrimoni unici

L’acqua di Terme di Saturnia, riconosciuta per le sue straordinarie proprietà terapeutiche, sgorga alla temperatura costante di 37,5°C dopo un viaggio sotterraneo di 40 anni, arricchendosi di minerali preziosi come idrogeno solforato (H₂S), calcio, magnesio e bicarbonati. Le sue proprietà antinfiammatorie, detossinanti e antiossidanti la rendono un vero elisir di benessere ricercato in tutto il mondo, con effetti benefici su pelle, articolazioni, sistema respiratorio e metabolismo.

Dall’altra parte, De Montel - Terme Milano rappresenta l’evoluzione del termalismo urbano. La sua acqua termale, proveniente da 396 metri di profondità, pari a circa 3 volte quella del Duomo, vanta una composizione oligominerale ideale per la rigenerazione della pelle e il riequilibrio del corpo. Questa risorsa preziosa, ora accessibile nel cuore di Milano, segna un nuovo capitolo nella storia della città che diventa ufficialmente una destinazione termale. La scoperta di queste acque, collega Milano alla sua antica tradizione termale, risalente all’epoca romana. I milanesi, già negli anni ’30, conoscevano le proprietà benefiche dell’Acqua Marcia, una sorgente che, nonostante il suo caratteristico aroma sulfureo, era considerata un elisir di benessere.

De Montel terme Milano: il recupero storico e la nuova destinazione urbana

Dalla tradizione alla modernità, il metodo e l’heritage di Terme di Saturnia si espandono oggi fino a De Montel – Terme Milano, il più grande parco termale della città, situato nell’area delle ex scuderie storiche, riportate alla luce grazie a un importante intervento di riqualificazione. Questo nuovo polo del benessere, sviluppato con il supporto di Terme di Saturnia, offre 16.000 metri quadrati di spazi dedicati al relax, dieci piscine termali, aree wellness e diverse aree relax

L’esperienza di De Montel non si limita all’accesso alle sue acque preziose, ma introduce un nuovo modo di vivere il benessere in città. Un progetto che unisce tradizione, innovazione e inclusività, garantendo una pausa rigenerante ai turisti desiderosi di scoprire il volto wellness di Milano.

Il nuovo ecosistema del benessere: dalla natural alla urban destination,

Il modello di Terme&SPA Italia si fonda sulla ricerca e sull’innovazione, portando il Terme di Saturnia Method oltre i confini toscani. Attraverso protocolli di benessere personalizzati, i trattamenti prêt-à-porter,di Take Mi Home, la nuova linea cosmetica e gli integratori, il gruppo diffonde il concetto di benessere termale anche fuori dalle strutture tradizionali, abbracciando una visione contemporanea del wellness. Ed è proprio nello sviluppo di questo ecosistema che i protocolli più innovativi del Saturnia Method diventano il cuore pulsante dei trattamenti di De Montel -Terme Milano.

Terme di saturnia: nuovi sviluppi del tempio della longevità nel cuore della maremma

Con oltre 3.000 anni di storia, Terme di Saturnia rappresenta un vero e proprio tempio della longevità, offrendo benessere in modo completamente sostenibile. Senza necessità di interventi umani, senza sprechi e senza bisogno di trattamenti artificiali, la sua acqua è una risorsa rinnovabile, che si autoalimenta in un ciclo naturale perfetto, e allevia le fatiche e i dolori del corpo e dello spirito umano, rappresentando una delle forme più autentiche e pure di wellness.

Con un fatturato di 26 milioni di euro nel 2024 e un investimento di 18 milioni nel , Terme di Saturnia continua a innovarsi, mantenendo intatta la sua anima millenaria e offrendo un’esperienza di benessere senza tempo, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale.