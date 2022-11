"Mia moglie? Ha diritto alla moda". L'incredibile sparata di Soumahoro

Lui in Parlamento con gli stivali da bracciante sporchi di fango. E giù applausi da sinistra. Lei sui social con borse griffatissime e abiti di lusso: un'ostentazione ai limiti della cafonata. Accostate e messe a confronto, quelle immagini stridono parecchio. E non occorre nemmeno scomodare la filosofica ripartizione tra etica ed estetica per rimanerne infastiditi. Le presunte contraddizioni della famiglia Soumahoro sono anche una questione di stile. Anzi di " moda ", per usare le improbabili argomentazioni dello stesso deputato ivoriano. Interpellato in tv sulla passione di sua moglie per i vestiti firmati, da lei stessa esibiti sui social, il politico assurto a paladino degli ultimi ha assicurato di non aver provato imbarazzato, adducendo una giustificazione destinata a scatenare ironie.

"Il diritto alla moda"

Mentre Aboubakar Soumahoro si batteva per i diritti dei più poveri, la moglie Liliane Murekatete (ora indagata insieme alla suocera del deputato), pubblicava foto nelle quali appariva con indosso capi d'abbigliamento e accessori di lusso. Ebbene, a Corrado Formigli che gli chiedeva se quegli scatti non fossero inopportuni e discrepanti rispetto al suo ruolo, il sindacalista ha risposto così: " Non mi ha creato nessun imbarazzo. Ritengo che il diritto all'eleganza, il diritto alla moda, è una libertà. La moda non è né bianca né nera, è semplicemente umana ". E ancora: " Qualcuno più di una volta mi ha detto che sono sempre vestito di verde. È una questione di scelta. Quelle immagini probabilmente vanno anche datate... ".

#Soumahoro sulla questione delle foto su #instagram della moglie con le borse di #LouisVuitton si appella al diritto all'eleganza@PiazzapulitaLA7 pic.twitter.com/X2FlsLjHio — Emei Markus (@EmeiMarkus) November 24, 2022

Le ironie su Soumahoro

Lottare per i migranti è cosa buona e giusta, ma meglio farlo con stile. Chissà cosa avranno pensato certe personalità della sinistra impegnata, un tempo affezionate al cashmere e al velluto. Se gli stivali infangati di Soumahoro erano stati spiazzanti, forse lo saranno stati ancor più gli abiti della consorte, con quei loghi modaioli in bella vista. " Signora mia, non c'è più l'eleganza di una volta... ". Così, tra i diritti inderogabili da inserire nelle battaglie di sinistra, ora abbiamo scoperto che c'è anche quello alla moda. E guai a chi lo tocca. Le surreali argomentazioni del parlamentare ivoriano hanno peraltro scatenato ironie sulla rete. " Il paladino dei poveri e degli oppressi che lotta per la borsa di Louis Vuitton! " ha commentato ad esempio un utente. E un altro: " Vogliamo l'istituzione del bonus fashion per esercitare il nostro sacrosanto diritto alla moda ".

L'accusa: "Migranti in condizioni malsane"

Battute a parte, le obiezioni sulle borse e sugli abiti griffati di lady Soumahoro non si possono derubricare come una questione di scelte o di moda. Secondo alcune denunce, infatti, i migranti ospiti delle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera del parlamentare sarebbero stati costretti a vivere in condizioni malsane. Ben diverse, sempre secondo l'accusa, dallo stile di vita agiato che diversamente si sarebbe concessa la consorte di Aboubakar.