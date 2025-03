Mia moglie manda cuoricini ad altri uomini, mi tradisce?

Foto di Pixabay

Mia moglie è finita all’ospedale all’improvviso e il suo cellulare l’ho dovuto recuperare io. Questa volta, animato un po’ da sospetti, non ho resistito alla tentazione e ho guardato i suoi whatsapp. Quasi, mi è caduto il mondo addosso. Ho come scoperto un’altra persona. Lei, per me, era, è ancora, una donna per la casa e la sua famiglia, pure molto riservata (in diversi anni di matrimonio non ho mai notato niente di strano). Ma adesso a leggere i suoi cosiddetti «messaggini»... A parte gli innumerevoli cuori e cuoricini che ho visto e le faccine sorridenti, con baci e bacetti, ho trovato in alcune chat, segni di un «flirt», parole dolci, sottintesi, provocazioni, frasi sentimentali, cose così; in un caso mi è sembrato di avvertire una sorta di un rapporto andato forse un po’ oltre le parole, forse come si dice un «amore platonico»? Mi chiedo il perché di tutto questo. Eppure, mi sono sempre comportato bene, a lei e alla famiglia ho dato di tutto e di più. In cosa ho sbagliato? Magari lei non mi ha tradito fisicamente, spero proprio di no, ma leggere tutti quei messaggi mi ha fortemente turbato e fatto capire che forse io, noi (cioè io e i miei figli) non le bastiamo. È come se lei avesse coltivato un mondo parallelo, esterno alla nostra coppia. Gentile Valeria, secondo lei è così grave? Pensa che mia moglie mi abbia tradito con un altro oppure tutto questo è un solo «gioco», un brutto sogno, mi dica lei. Voi che lavorate in un giornale e di queste cose, di storie sicuramente ne avete sentite e ne capite di più, che cosa mi potete dire? Io faccio l’orologiaio, ho un negozio, i messaggi che mando sono solo per i clienti, avvisi di venire a ritirare gli articoli riparati. Sono fuori da queste cose. Mi dica lei! Grazie dottoressa Braghieri, la ringrazio per quello che potrà fare.

D.F. (Bellinzona)

Caro D.F. reputo probabile che non si conosca fino in fondo la persona con la quale si vive. Ognuno di noi ha delle piccole zone d’ombra nelle quali lascia uno spazio solo per sè. Il tutto sta nello stabilire cosa ci si faccia con quello spazio. Sappiamo che sua moglie lo ha riempito di «messaggini», «faccine», «cuoricini» e la cosa l’ha sconvolta non solo per la sostanza ma anche per quella modalità frivola e infantile che in lei non sospettava.