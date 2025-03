La mia ragazza non ha i miei stessi interessi, forse la lascio

Ascolta ora 00:00 00:00

L’altra sera il figlio di un mio amico, 21 anni, mi ha confidato i suoi tormenti amorosi: "Lei, la mia ragazza, non ha i miei stessi interessi, non so, forse la lascio". L’ho rassicurato raccontandogli una mia esperienza molto giovanile. Che è questa: per uno strano gioco del destino, un regalo del cielo, mi è capitata a casa una ragazza mozzafiato, da copertina, qualche anno meno di me, un tipo come la modella anni ’80-’90 Linda Evangelista (chi ha «una certa» se la ricorda). Ci vediamo qualche volta in amicizia, il cuore batte, una frequentazione pronta a diventare qualcosa d’altro, da entrambe le parti. Un sabato pomeriggio siamo nella stanza del pianoforte e lei mi dice «suonami una canzone di Bach...». Ahhhh.... una canzone di Bach... canzone? «Ma dove siamo... a Sanremo?», devo aver pensato. Mi deve essere venuta anche l’espressione da King Kong sul grattacielo di New York, infuriato come non mai. Lei spaventata. Insomma, per farla breve mi distacco molto in fretta. Ci vediamo qualche volta ancora, capisco che non «è il mio film... », lei stringe ma io scappo. Ecco, me la sono sognata per anni questa «Linda Evangelista» respinta, maledicendo anche Bach. Questo per dire, ho poi spiegato al caro figliolo, che essere talebani e/o ultra settoriali in modo fanatico, non porta sempre, quasi mai, a cose buone. Ci sono molti universi da esplorare. La ragazza di cui sopra chissà quante cose sapeva o se non le sapeva pazienza... magari era pure come Einstein... chissà quante belle cose avrei potuto vivere, avremmo potuto vivere insieme... e invece... siamo rimasti come due poveri tapini... io e la «Canzone di Bach».

Tommaso T.

Caro Tommaso, non so se mi abbia fatto più sorridere il suo integralismo intellettuale o l’imperizia da kamikaze della sua dea. Che poi mi chiedo che soddisfazione avrebbe mai potuto trovare nell’ascoltare Bach una convinta che Bach componesse canzoni... In realtà temo sia l’ennesima riprova del fatto che la bellissima dev’essere stata davvero interessata a lei e si sia cacciata in quella figuraccia solo nel tentativo di compiacerla. Il che forse le disturberà ulteriormente i sonni. Comunque credo abbia dato un buon consiglio al figlio del suo amico.