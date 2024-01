Il minuto di silenzio e il giallo fischi per Gigi Riva: cosa è successo durante Napoli-Inter

Un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva. Il cordoglio per la scomparsa del popolare calciatore non poteva che arrivare sul campo di Riad, dove si è disputata la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Il grande campione è stato ricordato prima dell'avvio del secondo tempo del match, purtroppo non senza motivi di polemica. Qualcuno, infatti, ha evidenziato come l'omaggio fosse avvenuto con un certo ritardo rispetto all'annuncio della ferale notizia. E non sono mancate giuste riprovazioni per dei fischi piovuti allo stadio (da parte dei tifosi arabi) durante il minuto in onore dello storico attaccante.

"Gigi Riva è morto pochi minuti prima l'inizio della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Bisognava fare il minuto di silenzio facendo conoscere il nostro fuoriclasse anche al mondo arabo. Un'altra occasione persa per il nostro calcio, quella di onorare il simbolo della bellezza in un mondo di mercanzia", ha commentato con tono polemico il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Il riferimento del deputato era appunto al fatto che il momento commemorativo fosse arrivato solo all'inizio del secondo tempo. È tuttavia possibile che non ci fosse stato il tempo tecnico per organizzare il silenzio prima del fischio d'inizio (alle ore 20), visto che le agenzie avevano ufficialmente annunciato la scomparsa di Riva solo pochi minuti prima (sebbene il decesso fosse avvenuto poco dopo le 19).

Tra i motivi di polemica legati alla doverosa commemorazione, anche il susseguirsi di alcuni fischi pioviti dagli spalti e provenienti dalla tifoseria araba. Come si evince anche dalle immagini della partita, gli italiani avevano infatti accolto con applausi l'immagine proiettata sui maxi-schermi per ricordare lo storico attaccante del Cagliari e della Nazionale azzurra. L'episodio, soprattutto sui social, ha scatenato non pochi commenti negativi, riferiti al fatto che la platea saudita non avesse apprezzato la grande icona del bel calcio italiano. "I fischi a Gigi Riva sono sulla coscienza di coloro che hanno deciso di portare il calcio italiano in un paese retrogrado, autoritario e privo di cultura. Ce l'ho con voi", ha scritto ad esempio un utente nei commenti della piattaforma X, dando voce a un'opinione condivisa anche da altri.

Fischi del pubblico arabo durante il minuto di silenzio per Gigi Riva. Gli italiani applaudono#SupercoppaItaliana #NapoliInter pic.twitter.com/YgcMDTk4Rq — franco vanni (@franvanni) January 22, 2024

Intanto, la Figc in una nota ha annunciato che, in memoria di Gigi Riva verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati di calcio in programma da domani a tutto il fine settimana.