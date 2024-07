Il mistero dei 7 santuari di San Michele, che tagliano in due l'Europa

Mont Saint Michel in Francia uno dei sette santuari situati sulla Linea Sacra di San Michele. Una linea retta che divide in due l'Europa dedicati a San Michele Arcangelo

Esiste una linea retta immaginaria che taglia in due l'Europa e che partendo dall'Irlanda arriva fino ad Israele. Si tratta della Linea Sacra di San Michele che unisce sette santuari dedicati appunto a San Michele Arcangelo. Questa è una delle cosidette ley lines, linee rette che toccano punti importanti del mondo e luoghi considerati già in età preistorica di valore. Posti di grande simbolismo e spiritualità dislocati in una via carica di sacralità e mistero.

La leggenda

Secondo la leggenda questa sacra linea venne tracciata dal colpo di spada che San Michele inflisse al Diavolo per rimandalo all'inferno. Ovviamente si tratta di una storia tramandata da secoli, ma è comunque sorprendente la disposizione di questi santuari - l'Italia è tra l'altro l'unica nazione che ne ha bene due - posizionati tutti alla stessa distanza a formare in una perfetta linea retta che risulta, il giorno del solstizio d’estate, perfettamente all'ineata con il tramonto del sole. Venerata dai Templari e riconosciuta dai Papi, sono questi luoghi di grande pellegrinaggio dei fedeli per chiedere grazia e pentimento.

Quali sono i santuari

Il primo è lo Skellig Michael in Irlanda, St Michael’s Mount (Gran Bretagna), Mont Saint Michel ( Francia), la Sacra di San Michele (Piemonte, Italia), San Michele ( Puglia), Monastero di San Michele (Grecia), Monastero di Monte Carmelo (Israele), luoghi questi che anche nei secoli passati sono stati riconosciuti come portatori di una fortissima energia ed un'alta concentrazione spirituale.

Il lungo viaggio spirituale

La Linea Sacra parte Irlanda nel Monastero di Skelling, un luogo poco accessibile e visitato da pochi turisti l'anno. Si trova sull’isolotto di Skelling a 17 km dalle coste del Kerry. È stato costruito intorno alla fine del '500 ed è uno dei primi baluardi della cristianità in Irlanda. Si racconta che in questo isolotto l’Arcangelo apparve a San Patrizio per aiutarlo a sconfiggere le forze del male. Il Monastero è dal 1996 patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Una nota di colore: questo sito è stato scelto per ben due volte anche come set della saga Star Wars e compare negli episodi VII, Il risveglio della Forza e VIII Gli ultimi Jedi.

Il monastero della Cornovaglia

Si scende poi a Sud in Gran Bretagna in un'altro isolotto al largo della Cornovaglia, dove c'è il monastero di St. Michael’s Mount. L'isola si trova di fronte alla cittadina di Marazion e viene collegata alla terra ferma da traghetti. Solo con la bassa marea si può percorrere a piedi, cosa che ricorda il noto Mont San Michel in Francia. Qui l'Arcangelo sarebbe apparso alla fine del '400 e i monaci benedettini provenienti proprio dalla Francia, vollero costruire un'abazia dedicata al Santo. Ora di questa ci sono solo i resti e una chiesa che venne costruita successivamente nel XVI secolo sui resti della fortezza.

Mont Saint Michel in Francia

Ancora più a Sud in Francia si trova il santuario di Mont Saint Michel, uno dei siti turistici più visitati al mondo e dal 1979 patrimonio dell'Unesco. Grazie alla bassa marea il mare ritirandosi permette di raggiungerla una volta al giorno. Già ai tempi dei Galli questo luogo era considerato di forte misticismo. Qui l'Arcangelo apparve al vescovo Avranches Sant’Auberto chiedendogli che gli venisse costruita una Chiesa sulla roccia in suo onore. I lavori iniziarono subito ma fu solo grazie ai monaci benedettini che a partire dal '900 ultimarono la costruzione. Per questo una delle tipicità è quella è quella di presentare stili architettonici diversi.

Le due Abazie italiane

Sempre a 1000 chilometri più a Sud si arriva in Italia in in Val di Susa in Piemonte, dove sorge la Sacra di San Michele, che ispirò Umberto Eco per la scrittura del Nome della rosa. Secondo la leggenda il vescovo di Ravenna nel X secolo abbandonò la sua carica per ritirarsi a pregare e vivere da eremita sul monte Caprasio, di fronte all’allora monte Porchiriano sempre in Val di Susa. Il vescovo sul luogo di preghiera voleva costruire una chiesa per questo accatastava legna la sera, e la mattina questa era scomparsa. Decise di rimanere sveglio durante la notte e vide un gruppo di angeli che insieme ad alcune colombe prendevano i pezzi di legno portandoli poi sulla vetta del monte opposto secondo le indicazioni di San Michele, dove ora sorge appunto l'Abazia.

L'altro luogo in Italia sulla linea retta di San Michele si trova sul Gargano in Puglia, a 1000 chilometri esatti dal santuario piemontese. Si tratta del Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Anglo, anch’esso Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal 2011, e meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI secolo d.C. La sua storia ebbe inizio alla fine del '400 d.C. quando fu costruita la chiesa dedicata all’Arcangelo Michele, dopo tre apparizione al vescovo di Siponto, San Lorenzo Maiorano. La chiesa fu costruita nel luogo indicato dal Santo, dove c’ era una sacra grotta venerata fino ai giorni nostri come un luogo di culto, consacrato non da mano umana ma dallo stesso San Michele.

Il monastero nell'isola greca

Proseguendo lungo la linea sacra si arriva in Grecia e precisamente all'isola di Simy nel Dodecanneso dove si trova il sesto santuario, il Monastero di San Michele, che venne eretto intorno al XII secolo e che conserva una delle più grandi effigi dell'Arcangelo alta bene tre metri. Venne eretta dopo il ritrovamento casuale di un'immagine di San Michele da parte di una donna. Questa compì molti miracoli tanto da attirare frotte di devoti sull'isola e rendere necessaria la costruzione dell'Abazia. Nell'isola ci sono ben 9 chiese dedicate all'Arcangelo Michele che corrispondono ai 9 ordini angelici. La leggenda narra anche che gli oggetti di devozioni lanciati in mare in tutto il mondo giungano comunque miracolosamente nella baia del monastero.

L'arrivo ad Haifa in Israele

L'ultimo luogo della Linea Sacra è il Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo ad Haifa in Israele. Il Monte Carmelo, letteralmente Vigna di Dio che si trova nell’Alta Galilea, è un luogo sacro poichè si narra che qui ebbe la sua dimora il profeta Elia, che proprio sul Monte Carmelo si scontrò con i 450 profeti di Baal. Proprio su questo si sviluppò la tradizione mariana della Madonna del Carmelo. La fondazione del monastero risale all'epoca bizantina quando alcuni eremiti lo scelsero come luogo di culto dell’Arcangelo Michele .

A differenza degli altri Santuari dedicati esclusivamente a San Michele Arcangelo, il monastero del Monte Carmelo è un luogo sacro legato principalmente alla Madonna ed al Profeta Elia. Tuttavia il particolare legame dell’Arcangelo Michele con le figure del Profeta Elia e della Vergine, ne fanno il luogo deputato in cui le forze del bene sconfiggono quelle del male.