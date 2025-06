Moby, torna il ponte per la Corsica, con le linee da Genova per Bastia e Ajaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 6 giugno al 29 settembre torna operativa una delle tratte marittime più apprezzate e veloci tra il Nord Italia e la Corsica: la Genova–Bastia. A garantire i collegamenti saranno i traghetti Moby Aki e Moby Wonder, che consentiranno di raggiungere l’isola in circa cinque ore di navigazione. Le partenze da Genova sono previste ogni mattina alle 9:00, con arrivo nel porto di Bastia alle 14:15. Il viaggio di ritorno è fissato per le 15:00 dal porto corso, con arrivo nel capoluogo ligure alle 20:15.

Il viaggio

Un'opzione di viaggio rapida e confortevole, che si affianca alla già attiva tratta Livorno–Bastia, operativa fino al 19 ottobre. Anche sulla rotta da Genova, i passeggeri potranno usufruire dei servizi di bordo firmati Moby, pensati per garantire una traversata piacevole: Wi-Fi gratuito, accesso ai canali Sky anche durante la navigazione, e una ricca offerta gastronomica che spazia dal ristorante à la carte al self-service, dalla pizzeria all’aperitivo all’aperto sul ponte.

Il tutto con grande attenzione alla qualità degli ingredienti, alla stagionalità e alla leggerezza dei piatti. Per chi preferisce il relax, è disponibile la possibilità di prenotare una cabina privata e godersi il viaggio in totale tranquillità.

La linea Genova–Ajaccio

E non è tutto: dopo il successo riscosso nella stagione d’esordio — che aveva celebrato i cinquant’anni di attività di Moby in Corsica — torna anche la linea Genova–Ajaccio. Il collegamento sarà operativo a giorni alterni fino al 30 settembre, con le navi Moby Tommy e Moby Ale Due, che effettueranno la traversata in notturna sia in andata che in ritorno, offrendo un'opzione comoda per chi preferisce viaggiare durante le ore di riposo.

La tratta Genova–Ajaccio è pensata appositamente per i viaggiatori provenienti dal Nord Italia e dal resto d’Europa, diretti verso il centro e il sud della Corsica.

Una soluzione ideale per chi desidera viaggiare di notte in cabina, evitando il lungo attraversamento in auto dell’isola e arrivando direttamente vicino alle località balneari più amate. Inoltre, per chi prosegue il viaggio, esiste la possibilità di imbarcarsi da Ajaccio e raggiungere la Sardegna, con sbarco a Porto Torres.