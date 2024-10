"La moda non è un lusso". A Firenze l’evento del Giornale sullo stile italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia, una vocazione, un destino: lo stile italiano è un intreccio di condizioni irripetibili. È l’espressione di un «genius loci» che ancora oggi ci rende unici nel mondo. Da Firenze, luogo di arte, cultura ed eleganza, Il Giornale continua le celebrazioni del proprio cinquantennale per raccontare il Paese che cambia tra attualità e futuro. Dalla Città del giglio, mercoledì 23 ottobre il nostro quotidiano darà voce all'Italia della bellezza con uno speciale evento intitolato «La moda non è un lusso» (clicca qui per iscriverti gratuitamente e partecipare). Per l'occasione, dalle ore 9.30 alle 13, le preziose sale di Palazzo Pucci – nel cuore di Firenze – ospiteranno una mattinata di interviste e di dibattiti con i protagonisti delle più importanti aziende di moda e con alcune autorevoli voci del mondo economico.

Ad aprire l'appuntamento, che ha come partner Banco Bpm, Assicurazioni Generali, Gruppo FS, Banca Monte dei Paschi di Siena e Tim, sarà il direttore responsabile de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Poi sul palco si parlerà della «bellezza inarrivabile» di cui l'Italia è culla e laboratorio: ne discuteranno Roberta Benaglia (Ceo di StyleCapital sgr) e Andrea Falchetti (Responsabile Corporate Finance Mid Cap – Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo). A moderare il dialogo, il vicedirettore de Il Giornale, Osvaldo De Paolini, affiancato dalla giornalista Daniela Fedi.

La moda italiana che stupisce il mondo sarà poi al centro di un racconto tra ricordi, aneddoti del passato e suggestioni sull'oggi. A evocare i retroscena e gli aspetti meno noti delle grandi passerelle saranno Giovanni Landolina (Responsabile Industry Coverage & Lending di Banco BPM), Jacopo Majocchi (Global Merchandising, Buying and Planning Director dei marchi UCB e Sisley), Laudomia Pucci (Presidente della fondazione Emilio Pucci Heritage hub), Nicoletta Spagnoli (Ad Luisa Spagnoli). Moderatrice della tavola rotonda, Valeria Braghieri e Daniela Fedi.

Hoara Borselli condurrà invece il successivo panel, dedicato all’innovazione necessaria a non disperdere il patrimonio italiano della moda e della bellezza, con un occhio alle nuove sfide poste dell’Intelligenza artificiale. Si confronteranno sull’argomento Maurizio Bai (Vice Direttore Generale Vicario Banca Monte dei Paschi di Siena), Ivano Cauli (Innovation Director Pitti Immagine) e Attila Kiss (Ad Gruppo Florence).

Il gran finale sarà affidato al direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che intervisterà Giovanna Ferragamo, presidente della Fondazione Ferragamo e secondogenita di Salvatore, stilista e fondatore della prestigiosa casa di moda Italiana.

L’evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https://shorturl.at/BVeUl