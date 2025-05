Modellini d'auto che valgono una fortuna, ecco a quanto puoi rivenderli

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel vasto mondo del collezionismo trovano spazio anche i modellini auto, tanto amati dagli appassionati delle vetture vintage. Esiste un nutrito gruppo di collezionisti pronto a sborzare cifre considerevoli per aggiudicarsi un pezzo raro, fra automobili, treni e camion. Può darsi dunque che qualcuno possieda ancora negli scatoloni in soffitta alcuni modellini che possono essere venduti, rivelandosi un piccolo tesoro. Ci sono pezzi, infatti, che possono tranquillamente superare i 10mila euro.

Una garanzia, in questo caso, ce l'ha lo storico marchio Hot Wheels, linea di modellini di automobili lanciata sul mercato dall'azienda di giocattoli statunitense Mattel nell'ormai lontano 1968. Molti dei modellini più rari e ricercati appartengono al marchio Hot Wheels. Pare che in tutti questi anni siano stati prodotti circa diecimila riproduzioni di veicoli differenti. Hot Wheels è attiva ancora oggi, ma sono i modelli prodotti nel passato ad avere il valore maggiore. Uno di questi è la Hot Wheels Beatnik Bandit della serie Sweet 16. Perché raggiunga il massimo valore, l'esemplare deve essere di colore rosa. Perché è così ambita? La ragione sta nel fatto che, al momento del lancio, non fu minimanente desiderata. In pochissimi la comprarono, ragion per cui venne ritirata molto presto dal mercato. Ciò ne fa oggi uno dei modelli più ricercati: può essere venduta alla cifra di 15mila euro.

Altri esemplari degni di nota sono i modellini Amalgam Collection. Fondata in Inghilterra nel 1985, l'azienda produce modellini di auto di lusso dal 1995, collaborando con realtà prestigiose come Ferrari e Bugatti. Tutte le riproduzioni, infatti, sono assolutamente fedeli al modello originale. Si tratta di oggetti che hanno già valore per la loro prestigiosità. Se andiamo però a cercare quelli più rari, troviamo la Jaguar XKSS, che può valere 11mila euro. Una cifra che spetta anche ai modelli della Ferrari F40 Competizione e della Lamborghini Miura. La Porsche 917-K, invece, può arrivare a raggiungere la cifra di 14.750 euro.

Non solo le auto. Ad avere valore sono anche alcuni modelli di camion e furgoni. La Magirus Deutz Matchbox Crane, messa in commercio negli anni '60, vale oggi circa 13mila euro. Il Foden Flat Truck della Dinky in color marrone e datato 1952 è stato venduto a 13.300 euro nel 2019.

Ma il modellino più prezioso di tutti è la Camaro 1968 di Hot Wheels, in

colorazione verde brillante. Questo pezzo, ormai praticamente introvabile, è il sogno di ogni collezionista di modellini auto. Ad oggi se ne contano solo 30 esemplari. E ciascuno di essi viene valutato circa 22mila euro.