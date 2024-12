La moglie di Biden accolta a festa in Sicilia. Merito di Gaetano e Concetta

Jill Biden a Gesso (Messina)

Il bisnonno era salito sul torpedone per raggiungere Messina e poi altri trecento chilometri verso Palermo. Da qui Gaetano Giacoppo era partito sul piroscafo per l’America. Era il 1887 quando incominciò l’avventura nel New Jersey, la terra di Hammonton aveva il colore e il profumo dei mirtilli, Gaetano faceva il contadino a Gesso, la Sicilia di quell’epoca non era soltanto quella del Gattopardo, oltre alla nobiltà la fatica quotidiana di chi coltivava i campi.

Giacoppo venne raggiunto, due anni dopo, dalla moglie Concetta Scaltrito, raccoglievano mirtilli e fecero un figlio di nome Dominic. Dominic Giacoppo tradotto in “brokkolino” diventò Jacobs e, ci siamo, da quel ramo si arriva a lady Jill Tracy, nata appunto Jacobs, moglie di Joe Biden.

Ultimo viaggio di sogno e di ringraziamento, il suo, nella terra d’origine, niente torpedoni e piroscafi, volo di stato verso Sigonella, saluti ai militari americani e poi via a Gesso, strapaese in festa, dovunque bandiere a stelle e strisce, sbocciano parenti di ogni tipo, eredi, cugini,pronipoti, banda musicale, applausi, il presepe smarrito rimesso in piedi per onorare un’americana di casa nostra, come mille e mille altre, storia di migranti che tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del secolo scorso, lasciarono il paese per approdare

all’altro mondo, quello affascinante allora e poi buio della little Italy.

Jill Biden ha voluto chiudere la missione di first lady là dove Gaetano e Concetta diedero avvio alla sua storia, dai mirtilli alla casa Bianca, un attimo.