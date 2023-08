Monti si converte a Meloni, il temporale farlocco e Cruciani: quindi, oggi...

- Io ho grande rispetto per Gianni Alemanno e per il suo essere duro e puro verso la Terza Via. Però, dico però, per governare un grande Paese come l’Italia bisogna pur scendere a qualche compromesso senza mai rinunciare ai propri valori e principi. Si può essere critici verso Bruxelles ma cercare un accordo con Ursula von Der Leyen, come si può tentare di dare all’Ue un proprio standing internazionale ma andando a parlare con Biden alla Casa Bianca. L’importante è non vendersi. E non svendere la propria storia.

- Pare che il decreto omnibus di lunedì il governo voglia sbianchettare il tetto dei 240mila euro di stipendio per i manager pubblici. Sono d’accordo, perché il mercato è mercato. Ma ad una condizione: che chi sbaglia o non porta risultati venga messo alla porta. Sta tutto qui il problema: spesso non accade.

- Ha ragione Giuseppe Cruciani: prima l’uomo, poi l’orso. E non si discute.

- Ad abbattere il lupo M237, che aveva percorso qualcosa come 2mila chilometri dalla Svizzera all’Ungheria è stato… un bambino. A nove anni l’ha accoppato col fucile. Non si fa, il papà lo hanno arrestato, tutto quello che volete. Però cribbio se ha mira.

- "Secondo me Meloni viene apprezzata in Italia e all’estero perché è brava". E a dirlo non è Lollobrigida ma Mario Monti, proprio quel Mario Monti. Ora, la cosa non mi sorprende molto. I grandi dello Stato sono capaci di farsi concavi e convessi. Vanno dove il potere soffia. Certo, la critica sul piano fiscale. La critica per l’appoggio a Vox. Però ammette che è brava. Ecco: fossi in Meloni mi preoccuperei. L’abbraccio di Sua Santità Mario rischia davvero di essere mortale.

- Continuo a ripetere che l'idea del governo di regolare i prezzi e provare ad abbassare il costo dei beni di prima necessità, o dei voli aerei, per decreto abbia un che di dirigista che ricorda più il socialismo che le liberal-democrazie. Però magari mi sbaglio.

- Un interessante sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da Repubblica, e titolato a pene di segugio, fa notare che gli italiani sono ambientalisti a parole ma nei fatti col cavolo che appoggiano l'idea di introdurre delle tasse green per finanziare la transizione ecologica. Verdi ma col portafoglio degli altri. Facile.

- Scusate, ma il temorale Circe che doveva distruggere Milano che fine ha fatto?