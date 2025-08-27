Abbonati
Morto il bimbo di 3 anni caduto in piscina ad Omegna

È morto dopo 3 giorni il bimbo caduto nella piscina ad Omegna sul lago d’Orta. Disposta l'autopsia. Verranno donati gli organi

Non ce l’ha fatta il bambino di tre anni caduto lo scorso sabato nella piscina di un Bed & Breakfast a Omegna, sul lago d’Orta. Dopo tre giorni di agonia, il piccolo è deceduto ieri sera all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate. I genitori, di origine moldava, hanno autorizzato la donazione degli organi.

L’incidente

È avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 agosto, mentre la famiglia si trovava in vacanza nella struttura ricettiva. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe allontanato momentaneamente dai genitori e sarebbe finito in acqua, sbattendo la testa mentre giocava. Il padre si è subito tuffato per soccorrerlo, ma le condizioni del piccolo sono apparse da subito molto gravi.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Torino in codice rosso e ricoverato in rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici, il bambino è stato dichiarato morto nel pomeriggio del 26 agosto.

L'autopsia e la donazione degli organi

Sul corpo è stata disposta l’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Solo dopo l’esame autoptico si procederà con il prelievo degli organi, come voluto dai genitori.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia. Il sindaco di Omegna ha espresso vicinanza alla famiglia, definendo l’episodio "una ferita profonda per l'intera città".

