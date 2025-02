Msc Yacht Club: la "nave nella nave" per un'esperienza esclusiva di crociera

Cabina Deluxe Suite Yacht Club su Msc Preziosa

Lo skyline di Rotterdam al tramonto, dal porto, sembra quello di New York, o di Chicago. I grandi palazzi moderni si stagliano sull'acqua, riflettendo la loro sagoma sul Nieuwe Maas. Il terminal crociere è un vero e proprio spot panoramico sulla città e dal ponte 16 a poppa di una grande nave come la Msc Preziosa si ha l'impressione di poterla quasi stringere tra le mani. L'Erasmusbrug, il ponte Erasmo, a sinistra, i grattacieli davanti, il luccichio delle prime luci serali della città e un bicchiere di bollicine tra le mani da sorseggiare sul balcone privato, anche se piove, in attesa della partenza. Questa è una delle cartoline che ci si può regalare soggiornando nello Yacht Club di Msc, la "nave nella nave", un ambiente rarefatto all'interno della "città galleggiante", pensato per offrire ai passeggeri più esigenti una vacanza realmente esclusiva, dove essere coccolati e, perché no, anche viziati dal personale dedicato.

La crociera Yacht Club è un'esperienza che inizia già dall'imbarco, ovviamente prioritario, in porto. Ci sono i maggiordomi ad accogliere i passeggeri, pronti a farsi carico di tutti i bagagli, per accompagnare i loro ospiti verso la lounge in cui si svolgono le ultime procedure burocratiche prima di salire a bordo, con la certezza che la propria cabina, fin dalle prime ore del mattino, sarà pronta per essere occupata. L'area Yacht Club, infatti, è la prima a essere preparata, l'ideale per chi vuol godersi il meritato riposo, magari dopo un lungo viaggio o, semplicemente, per chi ama vivere gli spazi della nave senza perdere tempo prezioso. Al momento dell'imbarco si entra in possesso della cruise card, una sorta di Sacro Graal crocieristico che ai passeggeri Yacht Club apre pressoché tutte le porte, letteralmente, anche quelle degli ascensori dedicati e prioritari per salire al ponte dedicato, o scendervi quando si vuol sbarcare per effettuare un'escursione nel porto di attracco.

Lounge bar panoramico esclusivo per i passeggeri Yacht Club di Msc Preziosa

Considerando che a bordo della Msc Preziosa, in servizio sulle rotte del Nord Europa, a piena occupazione viaggiano circa 4300 passeggeri, poter contare su un sistema di ascensori prioritari permette di risparmiare tempo e vivere in modo sereno anche i momenti solitamente più concitati, come lo sbarco. Sono 15 su 23 le navi Msc che offrono ai passeggeri l'esperienza Yacht Club per vivere la crociera come mai avevano fatto. Le cabine Yacht Club sono solo una piccola frazione del totale, dislocate sui ponti superiori di poppa. Qui hanno a disposizione ambienti esclusivi e riservati, dove l'atmosfera è rarefatta e la felicità è a portata di mano. Basta chiamare il concierge, anche questo esclusivo, per chiedere il servizio in camera che verrà svolto dal butler in livrea entro pochi minuti. Il personale dedicato allo Yacht Club è realmente a disposizione dei passeggeri a ogni ora del giorno e della notte, sia che questi abbiano un certo "languorino", anche nel cuore della notte, sia che abbiano finito le sigarette o necessitino di aiuto con la connessione internet.

Bar service nel Top Sail dello Yacht Club su Msc Preziosa

Ci permettiamo di suggerire, almeno una volta durante la crociera, la colazione in cabina. È inclusa nel costo dall'experience Yact Club, tanto vale approfittarne. All'ora desiderata, un elegante maggiordomo busserà alla vostra porta con il grande vassoio carico delle leccornie scelte per iniziare al meglio la giornata, leggendo i propri quotidiani preferiti da tutto il mondo grazie al servizio Press-Reader e usufruendo di un ampio bouquet di canali internazionali (anche italiani) sulla propria tv a schermo piatto. E se poi desiderate mangiare una pizza o un piatto di pasta in camera a pranzo o cena, è sufficiente chiedere, e vi sarà dato. Abbiamo provato sia la colazione in camera che il pranzo e, che dire, vorremmo essere ancora lì.

Casinò a bordo di Msc Preziosa

Non esiste richiesta che il personale non sappia esaudire in qualche minuto. Nell'attesa, ci si può intrattenere nel Top Sail Lounge dello Yacht Club, un grande salone elegante con vetrate che si aprono in tutta la lunghezza, dove la sera, ogni sera, viene suonata musica dal vivo. Il bar è sempre fornito, il buffet è l'ideale per uno spuntino spezza-fame, un aperitivo o una bevanda calda prima di andare a dormire. Dalla colazione fino al dopo cena, questo angolo di nave in uso dedicato ai passeggeri Yacht Club è una lounge di charme, dove i butler sono sempre pronti a soddisfare le ordinazioni col sorriso sul volto. Ed è forse l'estrema gentilezza dello staff uno dei valori aggiunti di quest'esperienza realmente esclusiva. L'intero equipaggio a bordo della Msc Preziosa è estremamente accogliente ma lo Yacht Club è una piccola realtà e ci sono più "coccole" e contatti. La discrezione è uno dei tratti distintivi del personale, sempre presente ma mai invadente, elemento fondamentale per vivere a pieno il mood esclusivo.

Nave Msc Preziosa

È il maggiordomo che accompagna gli ospiti Yacht Club nel ristorante dedicato a prua, guidandoli in una passeggiata affascinante tra gli ambienti tematici della nave. Si passa dal karaoke, dove gruppi di turisti allegri si cimentano in improbabili esibizioni su brani di ogni tipo, all'area dei balli di gruppo, il tutto senza che la musica possa mai confondersi per creare un rumore insopportabile. La magia delle navi da crociera. Il ristorante Le Palmeraie è un trionfo di stile mediterraneo, aperto a colazione, pranzo e cena solo per gli ospiti Yacht Club, dove un menù quotidiano sempre diverso permette di viaggiare tra i sapori, accompagnati dalla cortesia del personale di sala che non lascia nulla al caso, come nei migliori ristoranti di lusso. Piccolo suggerimento: assaggiate il loro filet mignon e il tiramisù. Ci ringrazierete.

Playa La Preciosa e piscina coperta su Msc Preziosa

Le alternative per mangiare a bordo sono molte e varie, i ristoranti tematici sono perfetti per una serata diversa tra ottimo e freschissimo sushi, carni scelte e perfino uno sport bar dove giocare a bowling gustando un hamburger in un'atmosfera tipica americana. Prima o dopo la cena ci si può fermare in teatro, dove i passeggeri Yacht Club hanno i propri posti riservati sulla balconata, accompagnati dai maggiordomi, per assistere a uno degli spettacoli organizzati a bordo. Assistere a un omaggio agli Abba mentre si viaggia attraverso la Manica, lasciarsi stupire da un'esibizione di illusionismo o essere travolti dalla bravura dei ballerini è quella che potrebbe essere definita la ciliegina su una torta di panna impalpabile e deliziosa. Chi ha intenzione di dedicarsi allo shopping sfrenato a bordo, approfittando degli sconti e delle offerte nell'imponente Phoenician Plaza, può chiedere aiuto al maggiordomo per portare in suite il prezioso tesoro, non prima di aver assaggiato l'originale gelato Venchi nel corner dedicato.

Piscina scoperta e solarium Msc Preziosa

Se lo shopping non è un'attività che attira, ci si può sempre far coccolare nella Msc Aurea Spa, dove i passeggeri dello Yacht Club hanno due sale riservate per i trattamenti e accesso privilegiato. L'unico momento in cui viene richiesta la prenotazione è durante le giornate di navigazione, quando tutti i passeggeri sono a bordo. E mentre si aspetta il proprio trattamento si può sorseggiare un centrifugato salutare. Ci può poi concedere una nuotata nella piscina coperta e rilassarsi nel solarium riservato al ponte 18, che nelle lunghe, lunghissime giornate estive nel Mare del Nord è un luogo di pace e serenità da cui ammirare gli splendidi paesaggi che si stagliano all'orizzonte da una prospettiva privilegiata durante i tramonti infiniti. Dal ponte 15 si accede anche alla Playa Preciosa, che si affaccia sulla piscina coperta e riscaldata. Sdraio, giochi da tavolo e splendidi affacci sul mare permettono di ritagliarsi momenti di relax durante la permanenza a bordo.

Top Sail Lounge Yacht Club su Msc Preziosa

Se ci si sente particolarmente attivi, la palestra attrezzata è a disposizione di tutti i passeggeri oppure si può prenotare un'escursione a terra presso la concierge dello Yacht Club. Che si voglia provare un'escursione privata o si preferisca un'escursione "sharing", non sarà necessario fare lunghe code o attese per prenotare. Qualunque sia la meta che si desidera visitare, anche al di fuori delle comuni rotte turistiche, qualunque sia l'oggetto dell'escursione, al concierge troveranno il modo per assecondare la richiesta. Chi preferisce immergersi nella vera essenza delle città da visitare non può che prendere in considerazione di un'escursione privata, piacevolmente esclusiva.

Quando si scende a terra, una volta terminato lo sbarco con il supporto costante dei butler, guardando indietro verso il gigante bianco che si staglia sulla banchina e che per alcuni giorni è stata "casa", la nostalgia è inevitabile che s'affacci riportando alla memoria i bei momenti. La "nave nella nave", i suoi benefit, le coccole del personale, la gentilezza e discrezione di ogni singola persona incontrata in questo viaggio, sono il ricordo più vivido dei giorni a bordo.

Vale la pena spendere di più per una crociera? Se si è alla ricerca di un'esperienza completamente, esclusiva e unica nel suo genere, la risposta non può che essere positiva.