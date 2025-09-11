Multiversity rafforza la propria offerta formativa con l’acquisizione di una quota di maggioranza di Law Camp - Scuola Notarile Viggiani

Multiversity, primo gruppo di education in Italia, ha acquisito la quota di maggioranza di Law Camp, società fondata nel 2010 da Raffaele Viggiani.

La Scuola Notarile Viggiani, che fa parte del progetto giuridico Law Camp, è la prima scuola italiana nella preparazione al concorso notarile: il 64% dei vincitori dell’ultimo concorso notarile (risultati pubblicati nel 2024) sono stati allievi della scuola e circa 1.000 notai sui 5.000 oggi in esercizio in Italia si sono formati in questa realtà in soli 15 anni di attività. A questi numeri si aggiungono oltre 1.500 studenti formati ogni anno per i concorsi di notariato, magistratura (sia ordinaria sia tributaria) e per l’esame da avvocato. Il successo di Law Camp si fonda su un metodo didattico consolidato di altissima qualità, grazie ad un corpo docente composto da alcuni tra i migliori notai, magistrati e avvocati italiani.

Il fondatore Raffaele Viggiani continuerà a essere Socio, Amministratore Delegato, Direttore scientifico e Docente di Law Camp.

Una particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione con le università digitali del Gruppo Multiversity per arricchire i corsi di laurea e post-laurea in area giuridica, integrando le competenze dei docenti universitari con quelle maturate da Law Camp nella formazione specialistica.

Con questa operazione, Multiversity rafforza la propria attività nel settore non-university, con l’obiettivo di espandere l’offerta verso nuovi verticali formativi, unendo l’eccellenza didattica di Law Camp alle competenze tecnologiche e accademiche del Gruppo.

“Con l’ingresso di Law Camp nel nostro Gruppo, scegliamo una scuola giuridica riconosciuta per la qualità della didattica e l’efficacia dei risultati: i traguardi raggiunti negli ultimi anni confermano l’assoluta eccellenza del progetto” ha commentato Fabio Vaccarono CEO di Multiversity. “Questa operazione ci consente di rafforzare la nostra presenza in un segmento ancora frammentato, ma con un grande potenziale di crescita, e gettiamo le basi per un’offerta formativa sempre più ampia e innovativa, continuando a creare una stretta connessione tra il mondo accademico e quello professionale.”

“Far parte e poter lavorare con il più grande gruppo dell'education e universitario in Italia rappresenta per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Ho un duplice obiettivo: da un lato, lavorare a stretto contatto con l'Università Mercatorum, l’ateneo digitale delle Camere di Commercio, e il Gruppo Multiversity, per sviluppare percorsi didattici rivolti agli studenti universitari, al fine di accompagnarli e guidarli – con qualifiche, competenze e professionalità adeguate – all’ingresso nel mondo del lavoro e al superamento di concorsi o esami pubblici; dall'altro lato, continuare a innovare nella formazione giuridica professionale, mettendo sempre la qualità didattica e la passione per il diritto al primo posto.

Questo ci permetterà di consolidare e accrescere il valore della formazione giuridica in Italia, avvicinando e integrando sempre più il mondo universitario e quello professionale” ha dichiarato Raffaele Viggiani AD di Law Camp.