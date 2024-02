Muore a un evento Anpi l'avvocato Siniscalchi, legale di Maradona. Aveva 92 anni

Vincenzo Maria Siniscalchi, avvocato di 92 anni, è deceduto a causa di un malore occorso mentre partecipava a un evento organizzato dall'Anpi a Napoli. Siniscalchi è stato anche deputato e membro del Csm. " Deputato, membro del Csm, Vincenzo Siniscalchi è stato un esempio per la cultura di sinistra a Napoli e in Italia. Riferimento nazionale dell'avvocatura, sempre dalla parte dei deboli, la sua scomparsa rattrista tutti. Mancheranno la sua passione e il suo impegno. Un abbraccio pieno di affetto alla moglie Marinella e ai suoi cari ", è il messaggio di Enzo Amendola, componente del Partito democratico per la scomparsa dell'avvocato.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da parte del vice presidente della Camera, l'onorevole Sergio Costa, che si è detto " costernato e dispiaciuto per la perdita dell'avvocato. Un uomo dalla grande statura morale che ha segnato la vita della nostra città. Ero con lui, pochi istanti prima che ci lasciasse, e aver vissuto quegli attimi è stato tragico ". È stato proprio l'esponente del M5s a fornire il primo soccorso a Siniscalchi dopo il malore, sorreggendolo in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Si sperava fosse solo un malore, ha proseguito Costa, perché con lui " Napoli perde un riferimento culturale importante. Stava intervenendo pubblicamente parlando di Costituzione e di partecipazione, temi che lo appassionavano ". Piero Fassino, attraverso i social, lo ha ricordato come " insigne penalista è stato protagonista di tutti i più importanti processi del foro di Napoli. Uomo colto e raffinato, ha collaborato alle sceneggiature di importanti film e fiction televisive, nonché critico culturale per Paese Sera. Il Mattino, Il Corriere di Napoli. Davvero una una grande perdita ".

Nato nel 1931, Siniscalchi è nato in una famiglia legata alla grande tradizione giuridica napoletana, essendo stato suo padre, Francesco Saverio Siniscalchi. Vincenzo Maria Siniscalchi è noto anche per essere stato l'avvocato di Diego Armando Maradona nei suoi processi più rilevanti in materia penale e sportiva, ma anche per aver assistito personaggi di spessore come Gigi Sabani, Tinto Brass, Michelangelo Antonioni e Franco Califano