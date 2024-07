Nasce "Consultaxi" il nuovo sindacato dedicato ai tassisti italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è costituito Consultaxi il nuovo sindacato dedicato ai tassisti italiani che inizia la sua attività con l’obiettivo di fornire una rappresentanza moderna ed efficace, pronta a far valere gli interessi della categoria dei tassisti in tutto il territorio nazionale, nel quadro delle nuove dinamiche e regole di ingaggio.

La sua creazione

Il nuovo sindacato nasce dall'iniziativa di due importanti cooperative, Radiotaxi 028585 e Radiotaxi 066645, da sempre impegnate a connettere domanda e offerta nel servizio di trasporto taxi, sia a favore della promozione degli interessi della categoria, sia di quella dell'utenza.

La creazione di un'App

Le due cooperative, sempre in questa ottica, avevano già dato prova di questo impegno creando "InTaxi" un'app diventata leader nel settore, che rappresenta oggi una risorsa indispensabile per i tassisti italiani e per i loro utenti grazie alla sua copertura territoriale e all’alto tasso di utilizzo.

A questa si aggiunge oggi la creazione del nuovo sindacato che si affianca alle altre strutture esistenti, per indrodurre una voce nuova nei tavoli di discussione e rinnovare l'attività di rappresentanza sindacale ampliando la platea degli interlocutori.

L'obiettivo del nuovo sindacato

Consultaxi ha messo tra i suoi obiettivi principali la tutela dei diritti dei tassisti attraverso le tradizionali leve sindacali, ma anche la creazione di campagne di comunicazione e altre

Oggi troppo spesso distorta da una narrazione unilaterale e spesso interessata

iniziative mirate alla promozione e alla difesa della categoria, migliorandone l'immagine: "", si legge nel comunicato diramato oggi.