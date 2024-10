"La Neretina", trionfo del Festival della Cultura Controcorrente

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è appena conclusa la seconda edizione della rassegna La Neretina - il Festival della cultura controcorrente - con un successo che ha bissato quello dello scorso anno, registrando il tutto esaurito al teatro comunale di Nardò (Lecce). Grandi presenze che hanno entusiasimato il pubblico come quella di Alessandro Di Battista intervistato dal giornalista RAI Gianluca Veneziani, e ancora Vittorio Sgarbi che ha portato la platea salentina nel mondo della sua ultima pubblicazione Arte e Fascismo.

I temi di grande interesse

Oltre alle prestigiose presenze, tanti sono stati i temi toccati; dalla terribile vicenda dei martiri delle Foibe di cui hanno parlato l'On. Roberto Menia e il presidente del Comitato 10 Febbraio Silvano Olmi, fino al totalitarismo del pensiero attuale, assieme al filosofo Diego Fusaro, passando per Ilaria Alpi, raccontata con le parole di Eleonora Miggiano, giungendo agli scenari di guerra che attraversano il mondo grazie all'intervento, in collegamento dal Libano, di Gian Micalessin.

Non è mancato l'appuntamento con l'arte grazie alla mostra L'Europa dei figli, che ha arricchito il Chiostro dei Carmelitani, senza dimenticare la presenza di Simone Pillon con il quale i presenti hanno potuto ragionare sul futuro della famiglia.

Moltissime le presenze

Moltissime sono state le persone che hanno partecipato a questa seconda edizione, una rassegna che ha coinvolto l'intero Salento dando voce alla pluralità dei pensieri. "S cende il sipario sul teatro comunale - afferma Pierpaolo Giuri consigliere di Nardò e promotore dell'iniziativa - ma non è tempo di bilanci è il tempo per costruire già da oggi una nuova rassegna all'insegna della libertà. In questi tre giorni sono state molteplici le visioni che si sono succedute sul palco de La Neretina. Questa rassegna resta un luogo fertile dove nascono pensieri e parole. Un luogo realmente indipendente, realmente controcorrente ".

La Nerina, anche quest'anno, è nata dalla

volontà del comune di Nardò con il Sindaco, l'assessore alla culturae il consigliere, con il contributo della provincia di Lecce.