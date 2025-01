"Non c’è alcuna deportazione". Cruciani smonta le bufale della sinistra su Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

“Vi siete inventati che Donald Trump sta deportando degli immigrati come facevano i nazisti” . Così Giuseppe Cruciani, senza tanti peli sulla lingua, si rivolge alla sinistra nel suo editoriale durante l’ultima puntata de La Zanzara (Radio 24). L’oggetto del contendere è la nuova politica migratoria del 47esimo inquilino della Casa Bianca che, stando alle promesse della nuova amministrazione, intende risolvere con durezza la matassa dell’immigrazione irregolare.

Il primo destinatario dell’attacco crucianiano è il "giornalista unico della sinistra". Colui che, indipendentemente dalle scelte di Trump, cerca sempre di screditarlo. Il termine “deportation”, usato dalla Casa Bianca e tradotto spesso con rimpatrio, in Italia viene prontamente paragonato alle deportazioni che ricordano tristemente l’ora più buia del Novecento europeo. “State dicendo che Trump sta deportando dei poveri immigrati come facevano i nazisti nei campi di concentramento” , esordisce il conduttore.

Poi, riferendoi all’uso della parola deportation, aggiunge: “State stravolgendo la lingua inglese, con il termine deportation che non significa affatto deportazione, e dunque state truffando”. Insomma, riassumendo, “non c’è alcune deportazione in atto, ci sono immigrati irregolari che vengono presi e possono essere respinti ”. La foto pubblicata dalla Casa Bianca, che mostra una decina di migranti in catene e pronti per essere portati via in aereo, è una “foto meravigliosa”. “Andrebbe stampata e affissa in tutte le scuole ”, spiega Cruciani.

Ma non solo. A finire nel mirino del giornalista di Radio 24 c’è anche Rose Villain, cantante e fiera avversaria di Giorgia Meloni in Italia e di Donald Trump in America. Pur vivendo negli Stati Uniti, la cantante che sarà ospite a Sanremo ha spiegato che vive con la “preoccupazione per i diritti violati in Italia” e, tra l’altro, che non si sente tutelato sui temi dei diritti delle donne e della minoranza. Ma non basta: “Con il ritorno di Trump – ha commentato la cantante – mi viene da piangere". “Quando sento queste cose – sottolinea Cruciani – mi girano i cogl..., al fatto te che venga da piangere non ce ne frega nulla. Ma quali diritti non sarebbero tutelati?” .

“Si apprende che Vauro abbandona X, ma viene da dire e sti cazzi! sopravviveremo! Elon musk sopravvivrà lo stesso alla tua dipartita da questa piattaforma!”.

Per ultimo, sempre parlando del mondo progressista italiano, Cruciani riserva l’ultima stoccata a Vauro: