"Non disfate i bagagli quando tornate dalle vacanze, è pericoloso", cosa dice il medico

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si ha voglia di disfare i bagagli subito dopo essere tornati a casa dalle vacanze? Secondo il dottor Jason Singh, abbastanza conosciuto su TikTok, non è affatto un male. Anzi. Avrebbe addirittura degli aspetti positivi.

Una volta a casa, meglio aspettare

Il problema risiede in quei parassiti che possono essersi introdotti nelle nostre valigie durante il periodo di villeggiatura, nascondendosi fra accessori e vestiti. In questo caso l'abitudine di coloro che non corrono subito a disfare i bagagli una volta varcata la soglia di casa sarebbe migliore rispetto a chi comincia subito con riordino e lavatrici. Perché? Smuovere tutto permetterebbe a fastiosi ospiti come le cimici da letto di andarsene in giro per le nostre abitazioni.

Il consiglio del medico, dunque, è quello di lasciare le valigie in un angolo per un po', e non toccarle per almeno due settimane, così da lasciare intrappolati i parassiti e farli "morire di fame". "Il motivo sono le cimici da letto e in particolare le uova, che ci mettono solitamente tra i 6 e i 10 giorni a schiudersi, e le ninfe hanno bisogno di nutrirsi di sangue poco dopo per poter continuare a crescere" , spiega il dottor Singh in uno dei suoi video postati sui social. Bene, dunque, lasciare i bagagli ben chiusi, magari ancora incellofanati dopo il viaggio in aereo, "per almeno due settimane, così che ogni esemplare di cimice da letto presente morirà di fame o si seccherà" . " Ora avete un motivo per essere pigri, ma, siamo onesti, che tipo di psicopatico disfa i bagagli appena tornati?" , scherza il dottore.

Insomma, in questo caso essere un po' pigri aiuta. In realtà, disfare subito le valigie e mettere tutto a lavare non è un'abitudine così rara. In molti lo fanno, come si evince anche dai commenti al video del dottor Singh. L'intervento del medico ha sicuramente avviato un vivace dibattito.

Cosa non fare in albergo

Intervenuto sulle pagine del New York Post, il dottor Jason Singh ha inoltre fornito qualche consiglio su cosa fare nel caso in cui dovessimo alloggiare in un albergo. " Quanti di voi disfano completamente i vestiti dalla valigia in una cassettiera dell'hotel?" , ha domandato il dottore.

"Le cassettiere degli hotel, soprattutto quelle fatte di legno o che hanno giunture e fessure, rappresentano un rischio di infestazione da cimici"

, ha spiegato, consigliando di appendere i vestiti negli armadi o semplicemente di tenere le cose nella valigia.