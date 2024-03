Nuove regole per i passaporti: come averlo in poco tempo (e senza code)

Richiedere il passaporto, d'ora in poi, sarà più veloce. Chi ha necessità di ottenere un passaporto in tempi rapidi, infatti, effettuando la prenotazione tramite l'agenda online, può usufruire del nuovo servizio dedicato agli appuntamenti prioritari, destinato a chiunque debba intraprendere un viaggio di studio, lavoro, salute e turismo entro 30 giorni dal momento della richiesta. La priorità dovrà comunque essere dimostrata all'atto dell'appuntamento, mostrando le pezze di appoggio che giustifichino la richiesta di ottenere un appuntamento anticipato.

Sia che si intenda prendere appuntamento in modo "regolare", sia che si abbia necessità di ottenere una priorità, la procedura è la stessa. È necessario accedere al sito dell'agenda online (qui l'indirizzo) utilizzando lo Spid o la Cie. Una volta inseriti i dati personali, il sistema indica in automatico quali siano le questure (o la questura) in cui è possibile fare richiesta. Nel caso in cui il cittadino intenda chiedere il passaporto nel luogo di domicilio o di dimora, dovrà motivare la sua decisione, spiegando per quale motivo non gli sia possibile presentare l'istanza presso l'ufficio competente la sua residenza. Questo vale per la procedura ordinaria, perché la nuova possibilità di attivare la procedura d'urgenza viene garantita esclusivamente ai cittadini residenti in loco e non anche ai domiciliati.

Una volta effettuato l'accesso e scelta la propria questura di elezione, si può scegliere tra l'appuntamento prioritario e quello tradizionale. Nel primo caso, se i documenti forniti dal presentante giustificano la richiesta, tutta la procedura viene garantita entro il termine massimo per la partenza. La procedura d'urgenza era presente anche in precedenza ma richiedeva un passaggio ulteriore passaggio non immediato. Ora, il tutto è stato velocizzato e reso più snello. A differenza dell'agenda standard, dove è possibile bloccare fino a 4 appuntamenti in contemporanea, per l'agenda prioritaria è possibile bloccarne al massimo 2. Ogni giorno alle 8 vengono mostrati i nuovi slot che quotidianamente si liberano.

La documentazione per ottenere il passaporto prioritario è la stessa rispetto a quella tradizionale.