"Obbligati a innovare". Il futuro della moda ai tempi dell'IA

Ascolta ora 00:00 00:00

Moda in evoluzione. Quali sono i passi, gli investimenti, le mosse, le avventure per dare un futuro a un patrimonio nazionale dal valore inestimabile? Il terzo panel dell'evento fiorentino organizzato Il Giornale è dedicato all'innovazione necessaria a non disperdere il patrimonio (economico e simbolico) generato della bellezza tricolore, con un occhio alle nuove sfide poste dell'Intelligenza artificiale.

conduce il dialogo sull'argomento tra(Vice Direttore Generale Vicario Banca Monte dei Paschi di Siena),(Innovation Director Pitti Immagine) e(Ad Gruppo Florence).

(in aggiornamento)