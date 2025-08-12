Occhio agli oggetti rimasti in auto sotto il sole: ecco quali possono provocare incendi

In estate si raggiungono temperature davvero intense e gli abitacoli delle auto possono trasformarsi in vere e proprie fornaci. Ovviamente, quando è possibile scegliere, viene preferito un parcheggio all'ombra, che renderà la vettura più "ospitale" quando vi dovremo fare ritorno. Ci sono volte, però, in cui non è possibile evitare di lasciare il veicolo sotto al sole. In questo caso specifico, è bene adottare alcuni accorgimenti.

Bisogna fare sempre attenzione a ciò che rimane all'interno dell'auto. Ci sono oggetti che, se lasciati nella vettura ed esposti alle elevatissime temperature generate dal sole, possono esplodere, o generare incendi. Come spiegato dal team di Parclick.

, l'applicazione che regolamenta la prenotazione dei parcheggi, in una vettura si possono raggiungere anche i 50° C. Questo intenso calore può causare non pochi danni.

Parclick indica dieci oggetti che non dovrebbero assolutamente restare all'interno di un'auto parcheggiata al sole.