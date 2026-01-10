Occhio a cosa bevi in aereo: perché l'acqua è "potenzialmente nociva". Lo studio che cambia tutto

Una ricerca condotta sulla qualità dell'acqua con la quale vengono preparate determinate bevande in aereo getta delle ombre su alcune delle compagnie più famose e utilizzate ogni giorno da migliaia di passeggeri: il report pubblicato recentemente dal Center for Food as Medicine and Longevity lancia infatti un preoccupante allarme contaminazione.

Lo studio, che si è svolto nell'arco di 3 anni dall'ottobre del 2023 fino al settembre del 2025, ha visto i ricercatori esaminare oltre 35mila campioni d'acqua serviti da 10 compagnie aeree principali e da 11 regionali, con risultati tutt'altro che incoraggianti. Per certificarne la qualità è stata creata una scala da 0 a 5, fissando il punteggio di 3,5 come minimo per poter certificare un livello di sicurezza accettabile per la salute: a raggiungere tale soglia, tuttavia, sono state solamente 4 compagnie aeree principali e 1 regionale, come emerge dall'elenco caricato sul portale dell'associazione.

Compagnie principali: Delta Air Lines Incorporated (5.00, Grado A), Frontier Airlines Incorporated (4.80, Grado A), Alaska Airlines Incorporated (3.85, Grado B), Allegiant Air Limited Liability Company (3.65, Grado B), Southwest Airlines Company (3.30, Grado C), Hawaiian Airlines Incorporated (3.15, Grado C), United Airlines Incorporated (2.70, Grado C), Spirit Airlines Incorporated (2.05, Grado D), JetBlue Airways Corporation (1.80, Grado D), American Airlines Incorporated (1.75, Grado D).

Compagnie regionali: GoJet Airlines Limited Liability Company (3.85, Grado B), Piedmont Airlines Incorporated (3.05, Grado C), Sun Country Airlines (3.00, Grado C), Endeavor Air Incorporated (2.95, Grado C), SkyWest Airlines Incorporated (2.40, Grado D), Envoy Air Incorporated (2.30, Grado D), PSA Airlines Incorporated (2.25, Grado D), Air Wisconsin Airlines Corporation (2.15, Grado D), Republic Airways Incorporated (2.05, Grado D), CommuteAir Limited Liability Company (1.60, Grado D), Mesa Airlines Incorporated (1.35, Grado F).

Secondo i ricercatori, il cui consiglio resta quello di non consumare bevande ottenute con l'acqua a disposizione a bordo, di evitare di lavarsi le mani nei bagni degli aerei e di utilizzare invece un disinfettante per le mani contenente almeno il 60% di alcol, sulla qualità incidono numerosi fattori tra cui i periodi di stagnazione, le difficoltà della manutenzione, le escursioni termiche ripetute nonché le sollecitazioni meccaniche. Tutto ciò può portare come prima e più nociva conseguenza alla proiliferazione di batteri potenzialmente dannosi per la nostra salute, e in particolare per i soggetti fragili, per i bambini e per gli anziani. La qualità dell'acqua potrebbe non essere una questione prioritaria per la sicurezza aerea dei passeggeri, ma è comunque un "importante aspetto di salute pubblica" , ha osservato il Center for Food as Medicine and Longevity nella sua analisi.

Lo studio ha rilevato che il 2,7% dei campioni è risultato positivo ai coliformi, un gruppo di batteri presenti nell'apparato digerente di esseri umani e animali, nonché nelle piante e nel terreno. "Il test per i batteri coliformi è importante perché la loro presenza nell'acqua potabile indica che organismi patogeni potrebbero essere presenti nel sistema idrico" , ha precisato l'associazione, “l'Escherichia coli è stato identificato 32 volte nelle 21 compagnie aeree”.

L'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) ha istituito nel 2011 la Aircraft Drinking Water Rule, che si applica ai vettori statunitensi dotati di sistemi di acqua potabile a bordo.

Le normative vigenti impongono alle compagnie aeree di effettuare test per i batteri coliformi e la possibile presenza di Escherichia coli, nonché di disinfettare e lavare il serbatoio dell'acqua di ogni aereo almeno quattro volte all'anno. Tuttavia, lo studio ha rilevato che l'EPA raramente impone sanzioni civili alle compagnie aeree che violano l'ADWR.