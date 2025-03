Occhio a questa raccomandata, non devi accettarla: la truffa che sta colpendo in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sta diffondendo nel nostro Paese una nuova insidiosa truffa che sfrutta l'immagine del postino per ingannare gli ignari cittadini. Questi ultimi sono infatti convinti di stare ricevendo una raccomandata, mentre invece finiscono per essere vittime dell'ennesimo raggiro ben studiato. A quanto pare sono già diversi i casi che si sono verificati nello Stivale, tanto che è stata diramata un'allerta. A rendere più pericolosa questa trappola è il fatto che ve ne siano in giro ben due varianti, che disorientano ancora di più le persone.

Qualunque sia il metodo prescelto dai criminali, tutto parte da una raccomandata da firmare. Proprio con questo pretesto i malviventi riescono a ottenere i dati sensibili della vittima in un caso, oppure a distrarla per avere accesso alla casa in un altro. Si tratta di due situazioni ugualmente pericolose che bisogna cercare di evitare.

Ma come fare per riconoscere questa truffa? Per cercare di ingannare le persone, i criminali procedono prima di tutto con l'invio di false lettere che però hanno un aspetto il più possibile ufficiale grazie all'utilizzo di loghi e colori associabili ad enti noti nel nostro Paese. L'intento, ovviamente, è quello di ottenere subito l'attenzione delle vittime, generando anche un certo allarme. In alcuni casi all'interno della lettera si trova un codice QR che, se scansionato, può portare a scaricare pericolosi malware all'interno dei nostri dispositivi. Lo scopo di questi virus è quello di diffondersi all'interno di pc e smartphone e carpire chiavi d'accesso e dati sensibili.

Nella seconda variante, invece, il criminale si presenta fisicamente alla nostra porta. In genere il malvivente provvede a contattare la vittima al telefono, scegliendola con cura, per chiederle di uscire di casa e andargli incontro, così da firmare una raccomandata. Se l'incauta persona accetta di scendere, lasciando incustodita l'abitazione, un complice del truffatore accede alla casa da una seconda via, e sottrae tutto ciò che riesce ad arraffare.

Entrambi i metodi, come abbiamo visto, portano a serie conseguenze. Il consiglio delle autorità rimane sempre quello di diffidare da certe missive. Per quanto riguarda il codice QR, è bene ricordare sempre che gli enti locali e istituzionali non usano simili procedure nelle loro comunicazioni. Non bisogna neppure fidarsi quando qualcuno telefona, spacciandosi per un determinato professionista, invitando a uscire di casa.

Prima di acconsentire a tale richiesta bisogna verificare che l'interlocutore sia davvero chi dice di essere, ed è importante fare attenzione prima di firmare certi dubbi documenti. Sconsigliato anche lasciare l'abitazione incustodita. In caso di sospetto, è bene non esitare mai a contattare le forze dell'ordine.