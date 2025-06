Occhio a queste monete da 1 euro: valgono anche 18mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Fra le tante monete ricercate dai collezionisti trovano spazio anche i pezzi da 1 euro. Ne esistono diversi esemplari ritenuti molto particolari e degni d'attenzione, e per alcuni di questi c'è chi è disposto a sborzare cifre esorbitanti. Si pensi che ne è stato uno dal valore di ben 18mila euro.

Ma quali sono le monete da 1 euro da ricercare? La moneta da 1 euro, quella che raffigura l'Uomo Vitruviano, cominciò ad essere emessa dalla Zecca italiana a partire dal 2002. Da allora ne sono stati prodotti diversi esemplari, e alcuni, ovviamente, presentavano dei difetti più o meno evidenti. Gli errori di conio, però, fanno crescere il valore di una moneta nel campo del collezionismo, rendendola incredibilmente preziosa. Più errori di conio interessano una moneta, più questa aumenta di valore.

Si arriva così al pezzo da 18mila euro. Si tratta di una moneta con diversi difetti. Essa presenta 3 stelle in meno sulla faccia nazionale, altre 3 stelle, invece, sono parzialmente visibili. Inoltre, il bordo sinistro risulta più sottile del destro, mentre nella parte interna c'è un doppio bordo. Con tanti errori di conio, ben quattro, non sorprende che sia stata messa all'asta a un prezzo così esorbitante.

Ci sono poi altre monete da 1 euro che vengono considerate dei pezzi pregevoli. I collezionisti sono alla ricerca degli esemplari portoghesi, dove è presente il sigillo reale sulla facciata posteriore che raffigura 5 stemmi araldici e 7 castelli. Si cercano i pezzi del 2012 e del 2013, dato che ne sono state prodotte poche. Quelle che presentano errori di conio possono valere fino a 1000 euro.

Ci sono poi i pezzi emessi per il, che hanno auto una produzione limitata. Per alcuni esemplari del 2006 si può arrivare a superare i 100 euro. Quelle del 2007 - prodotte in solo 2mila esemplari - sono le più ambite, tanto che possono arrivare anche a 10mila euro.