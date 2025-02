Occhio a queste monete da 50 centesimi: un pezzo vale più di 15mila euro

50 centesimi Vittorio Emanuele III 1936

Esistono monete da 50 centesimi davvero molto rare, e per certi pezzi i collezionisti di tutto il mondo sono disposti a spendere cifre esorbitanti. Sono dieci, nello specifico, i centesimi maggiormente ricercati, e uno di questi può valere davvero una fortuna, ed è italiana.

Nel gruppo di monete da 50 centesimi più ricercate troviamo i 50 penny inglesi. Nel Regno Unito questo tipo di moneta viene spesso utilizzato per celebrare eventi commemorativi e per questa ragione se ne conoscono molti esemplari unici. La più preziosa è la moneta da 50 penny del 2009, coniata per festeggiare i 250 anni dei Kew Gardens. Per l'occasione ne furono prodotti solo 210mila pezzi, e adesso una di esse può valere circa 200 euro. Un altro 50 penny inglese degno di nota è quello coniato per le Olimpiadi di Londra del 2012, che oggi può valere 30 euro.

A seguire abbiamo alcune monete da 50 centesimi del Principato di Monaco. Stiamo parlando, nello specifico, dei pezzi del 2001, del 2004, del 2006 e del 2009. Ciascuna di esse può costare dai 9 ai 52 euro, a seconda della richiesta e dello stato di conservazione.

Degna di nota anche una moneta da 50 centesimi dello Stato del Vaticano. I pezzi che raffigurano gli ultimi tre Papi sono quotate anche 55 euro.

Esplorando questa branca del collezionismo troviamo poi i 50 centesimi portoghesi del 2007. La moneta con i sigilli di Alfonso I il Conquistatore, primo re del Portogallo, può valere anche 50 euro.

Infine arriviamo alle più ambite, le monete dedicate a re Vittorio Emanuele III di Savoia, ex sovrano d'Italia. Le monete da 50 centesimi di lira del 1919 e 1936 possono valere fino a 8mila euro. Stiamo parlando di entrambe le versioni, sia quella con i Leoni, che il pezzo che raffigura il simbolo imperiale. La più preziosa in assoluto, però, è la moneta del 1936. Per quel pezzo i collezionisti possono pagare anche 15mila euro.

Passiamo poi ai 50 centesimi di Malta, coniati nel 2008. In questo caso, il pezzo con errore di conio (c'è una lettera F inserita nella stella) può costare 250 euro. Stesso discorso per quanto riguarda i 50 cent sloveni del 2007: le monete con la stella stampata prima della lettera S possono valere 500 euro.

Tornando in Italia, altri pezzi degni di nota sono i 50 centesimi del 2002.

La versione che presenta errore di conio vicino allo zoccolo del cavallo (si parla di due piccoli buchi) ha una valutazione di 2.500 euro, mentre la moneta dove manca la R, 5 delle 12 stelle, e la coda del cavallo, può raggiungere l'astronomica cifra di